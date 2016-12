12 novembre 2016 10:40 Meteo, weekend con tempo variabile Domenica primi accenni di un nuovo peggioramento

L'intensa perturbazione che ci sta interessando tenderà a spostarsi gradualmente verso i Balcani e la Grecia, causando ancora degli effetti insidiosi lungo l'Adriatico e al Sud, in termini di venti burrascosi e precipitazioni localmente forti. Successivamente, dopo una breve tregua, saremo alle prese con un'altra perturbazione che comincerà a portare nubi e poche piogge nel corso di domenica, ma con tendenza a un'intensificazione all'inizio della nuova settimana quando buona parte del Centrosud dovrà fare i conti con piogge, temporali e neve sull'Appennino. La tendenza da metà settimana resta al momento molto incerta anche se dovremmo registrare un parziale miglioramento del tempo anche nelle regioni centro-meridionali.

Previsioni per oggi - Nubi sparse sul versante Adriatico, zone interne del Centro, al Sud e in Sicilia, con ancora delle precipitazioni intermittenti, localmente intense, ma in graduale attenuazione fra pomeriggio e sera. Quota neve intorno a 700-800 metri sui rilievi romagnoli e umbro-marchigiani. Nel resto del Centronord e in Sardegna cielo sereno o poco nuvoloso per quasi tutta la giornata. Massime in lieve rialzo al Nord, in calo al Centrosud a causa dei forti venti di Maestrale. La nostra previsione per oggi ha un Indice di Affidabilità medio; al Nord (IdA=85) al Centrosud (IdA=80).

Aree del terremoto - Oggi si esauriscono le piogge e le nevicate ma le temperature della prossima notte scenderanno su valori vicini allo zero. La giornata di oggi vedrà un generale miglioramento del tempo, a partire dal pomeriggio. Fino a metà giornata infatti saranno ancora possibili nelle zone terremotate, piogge e rovesci, con neve fino a 700 metri circa. Nel corso del pomeriggio ultime piogge in particolare sulle zone costiere delle Marche e ancora qualche spruzzata di neve fino 800 metri. Le successive schiarite porteranno le temperature della notte a calare decisamente, con qualche valore anche sottozero. Domenica prevalenza nuvole, più dense a partire dalla serata ma senza precipitazioni.

Previsioni per domenica - Nuovo aumento delle nubi a partire dal Nord, Toscana, Umbria, Marche e Sardegna, ma in graduale estensione al resto del Centro e alla Campania nel pomeriggio e al Sud tra sera e notte; si tratta di nuvolosità che lascerà lo spazio a qualche schiarita. Nel pomeriggio locali, deboli precipitazioni saranno possibili sulla Liguria centrale. In serata giungeranno le prime precipitazioni su Sardegna, bassa Toscana e Lazio in estensione nella notte ad Abruzzo, Molise, Campania e ovest della Sicilia. Temperature minime in generale diminuzione con valori localmente vicini allo zero al Centronord, ad esempio sono previsti -2 gradi per L’Aquila, -1 grado per Torino, Novara, Cuneo, 0 gradi per Aosta, Milano, Campobasso, Perugia, Rieti, Viterbo, 1 grado per Brescia e Piacenza. Massime in lieve calo al Nord, stazionarie o in lieve rialzo al Centrosud. Venti in temporanea attenuazione.