9 luglio 2016 10:37 Meteo, weekend con temperature sopra le medie Ondata di caldo tra sabato e domenica, nottate tropicali

“Nel fine settimana appena iniziato avremo un clima decisamente estivo, grazie all’alta pressione che, occupando gran parte del nostro Paese, favorirà generali condizioni di tempo soleggiato: da segnalare soltanto qualche fenomeno legato all’instabilità pomeridiana. Le temperature - spiegano i meteorologi del Centro Epson Meteo - risulteranno sopra le medie a causa di una massa d’aria molto calda di origine sub-tropicale che tenderà a stazionare sull’area euro-mediterranea: in particolare, nella prima parte della prossima settimana, si toccheranno facilmente picchi di 37-38 gradi, ma con percepite anche oltre i 40 gradi a causa degli elevati tassi di umidità. Anche nelle ore notturne in molte zone il caldo non darà tregua, con le temperature che faranno fatica a scendere, specialmente nelle aree urbanizzate, surriscaldate efficacemente durante il giorno. Insomma, una vera e propria ondata di caldo che verrà interrotta mercoledì al Nord, a causa del passaggio di una perturbazione atlantica (la numero 3 del mese)".

Durante la notte le temperature faticheranno a scendere, con valori minimi superiori ai 20 gradi, soprattutto nei centri urbani, e con crescente disagio notturno.

Previsioni per sabatoOggi tempo in prevalenza soleggiato in tutto il Paese, con solo qualche annuvolamento che andrà a interessare soprattutto le zone montuose nel corso del pomeriggio: il rischio di pioggia rimarrà basso, anche se non si escludono sporadici e brevi temporali di calore. Qualche annuvolamento in transito anche sulla Sardegna: attorno ai rilievi dell’Isola nel pomeriggio potrebbero verificarsi occasionali acquazzoni. Temperature e tassi di umidità in ulteriore lieve crescita: massime fra 30 e 35 gradi salvo poche eccezioni. Nel corso della prossima notte, le minime saranno sopra i 20 gradi nella maggior parte del territorio. Venti a regime di brezza. La nostra previsione per oggi ha un Indice di Affidabilità alto (IdA pari a 90).

Previsioni per domenicaQuella di domenica sarà un’altra giornata all’insegna del sole e del caldo. Tuttavia, sarà anche contrassegnata da un leggero incremento dell’instabilità che darà origine a brevi temporali, localizzati soprattutto nelle aree montuose alpine e appenniniche, e anche sui rilievi della Sicilia. Non si escludono locali sconfinamenti nelle aree pedemontane del Nordovest. Temperature stazionarie o in lieve aumento. Clima caldo e un po’ più afoso, fin dal primo mattino; picchi massimi dai 33 ai 36 gradi. Venti a prevalente regime di brezza. La nostra previsione per domenica ha un Indice di Affidabilità (IdA) pari a 75 in tutto il territorio.