Meteo, weekend con poche nubi e temperature in rialzo su tutto il Paese

11:29 - Sarà un fine settimana all'insegna del bel tempo su tutto il Paese. "È cominciata una fase decisamente gradevole e sempre più mite grazie alla presenza di un'area di alta pressione che tenderà a rimanere in prossimità della nostra Penisola per almeno una settimana garantendo un prolungato periodo di tranquillità difficilmente riscontrabile, in termini di durata ed estensione, negli ultimi mesi", confermano i meteorologi del Centro Epson Meteo.

"Questa struttura anticiclonica - sottolineano - subirà solo dei parziali indebolimenti da parte dei settori marginali delle perturbazioni in transito sull'Europa continentale il cui effetto principale sarà quello di favorire una modesta e temporanea instabilità concentrata soprattutto lungo le catene montuose. Nel frattempo la massa d’aria sempre più tiepida che accompagna questa fase determinerà un graduale incremento delle temperature che, entro i primi giorni delle nuova settimana, raggiungeranno picchi massimi, tipici del mese di maggio, intorno a 24-25 gradi in molte aree del Centronord".



Sabato tempo stabile - Sabato la giornata trascorrerà all'insegna del tempo stabile, anche se non mancheranno degli annuvolamenti, più che altro velature ad alta quota, che transiteranno rapidamente lasciando comunque ampio spazio al sole. Solo le Alpi centro-orientali vedranno nubi un po' più compatte nel corso della giornata, specie sui settori di confine dove saranno possibili brevi e isolati rovesci pomeridiani. Le temperature del primo mattino saranno in generale più elevate; le massime subiranno una lieve flessione al Nord e sulla Toscana, mentre guadagneranno uno o due gradi al Sud: si tratterà di valori gradevoli, in linea con la media o leggermente al di sopra. Venti deboli, con un rinforzo dello Scirocco sui Canali delle Isole e in Liguria.



Domenica di sole con temperature in rialzo - Domenica sarà un'altra giornata tranquilla con prevalenza di sole in gran parte del territorio. Una lieve instabilità interesserà le Alpi orientali e l'Appennino, determinando più che altro lo sviluppo di un po' di nuvole fra pomeriggio e sera. Le temperature massime torneranno a crescere al Centronord, raggiungendo valori compresi fra 17 e 23 gradi nella maggior parte del Paese.



Nuova settimana all'insegna del bel tempo - Protagonista di buona parte della prossima settimana sarà il grande anticiclone che, presente sull'Europa, determinerà nel nostro Paese condizioni di tempo prevalentemente soleggiato e clima mite, localmente anche siccitoso. Qualche annuvolamento passeggero potrà essere osservato soprattutto sulle regioni di Nordest e in Appennino, ma difficilmente sarà accompagnato da precipitazioni significative. Le temperature, particolarmente al Centronord e in Sardegna, si assesteranno su valori superiori alle medie stagionali, con picchi vicini ai 25°C al Centronord. Maggiori dettagli nei prossimi aggiornamenti meteo.