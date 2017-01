Previsioni meteo per sabato. Schiarite alternate a qualche annuvolamento sui settori orientali del Paese. Molte nubi sulle regioni occidentali. Deboli precipitazioni fra Piemonte e Liguria con neve a bassa quota , localmente anche in pianura. Piogge e isolati rovesci soprattutto a fine giornata su Isole maggiori e Calabria ; qualche piovasco lungo le coste toscane. Temperature senza notevoli variazioni. Forte Scirocco sui mari di ponente. La nostra previsione per oggi ha un Indice di Affidabilità medio (Ida pari a 80 da Nord a Sud).

Previsioni meteo per domenica. Le precipitazioni associate alla nuova perturbazione interesseranno essenzialmente il basso versante ionico, con fenomeni in attenuazione già dal pomeriggio. Piogge più occasionali possibili nel nordest Sardegna, sul Gargano, coste abruzzese e, in serata, anche sul Salento e sul Palermitano. Nel resto del Paese situazione più tranquilla, con la presenza di un po’ di nuvole in Pianura Padana, Liguria e regioni adriatiche; le schiarite più ampie si avranno sul settore alpino e sul medio Tirreno. La giornata sarà ventosa su Calabria e Sicilia. Temperature stazionarie o in lieve rialzo, con gelate più deboli e localizzate al Nord.