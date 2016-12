Meteo, weekend con gran caldo: temperature fino a 35 gradi

PREVISIONI WEEKEND



Oggi in tutto il Paese tempo soleggiato e caldo. Nel pomeriggio locale formazione di nuvolosità cumuliforme attorno ai rilievi, specie in Sicilia e sulle Alpi occidentali. Temperature in rialzo, e, particolarmente al Centronord, di alcuni gradi superiori alla norma, con punte di 33/35 °C. Previsti 29 gradi per Imperia, Venezia, Rimini, 30 gradi per Genova, Torino, Trieste, Udine, Ancona, Pescara, Brindisi, Cagliari, Palermo, Trapani, 31 gradi per Aosta, Cuneo, Novara, Treviso, Campobasso, Grosseto, Pisa, Bari, Olbia, 32 gradi per Bergamo, Milano, Piacenza, Roma, Lamezia, Potenza, Reggio Calabria, Catania, Messina, 33 gradi per Brescia, Bolzano, Trento, Verona, Rieti, Viterbo, Catanzaro, Crotone, Napoli, 34 gradi per Bologna, L'Aquila, Lecce, Alghero, Sassari, 35 gradi per Campobasso, Perugia e 36 gradi per Taranto.



Venti moderati orientali nel Canale di Sardegna, in prevalenza deboli altrove. Domenica sarà un'altra splendida giornata di sole in tutte le regioni, con nubi quasi del tutto assenti. Temperature in lieve ulteriore rialzo e un po' di disagio per possibili episodi di afa. Venti deboli, con locali rinforzi nel Canale di Sardegna e nello Ionio. La nostra previsione per il weekend ha un'affidabilità molto alta con Indice di Affidabilità (IdA) pari a 99 al Nord, al Centro e al Sud.



TENDENZA PROSSIMA SETTIMANA. SI VOLTA PAGINA



L'ondata di caldo perdurerà per tutta la giornata di lunedì, con tempo stabile e soleggiato. Martedì primo settembre l'aria più fresca di origine atlantica inizierà a sfiorare le nostre regioni nord-occidentali, ma ancora con pochi effetti. Da mercoledì 2 settembre un perturbazione si avvicinerà alle regioni settentrionali spazzando via gradualmente la calura, grazie anche a qualche rovescio o temporale sparso, più probabile al Nordovest e lungo le Alpi. Le temperature si manterranno elevate sul versante Adriatico, al Sud e sulle Isole. La perturbazione in seguito sfiorerà anche le regioni centrali, probabilmente con poche precipitazioni mentre al Sud continueremo ad avere tempo soleggiato e molto caldo. La nostra previsione per la prossima settimana ha un Indice di Affidabilità (IdA) moderato pari a 75. Invitiamo a seguire gli aggiornamenti per una conferma sulla tendenza e un maggior dettaglio riguardo i fenomeni previsti.