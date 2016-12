Meteo, weekend con alta pressione e clima mite

10:23 - "Nella giornata odierna correnti umide sud-occidentali (venti di Libeccio) porteranno nubi ma poche piogge al Centronord. Da domani - spiega il meteorologo Flavio Galbiati- si conferma il rinforzo sull’Italia di un'alta pressione di origine sub-tropicale, che garantirà nel fine settimana condizioni di tempo stabile e clima mite".

"Nelle zone di pianura del Nord e nelle valli del Centro non mancheranno però nubi basse e qualche nebbia nelle ore notturne e intorno all’alba. Si preannuncia quindi un weekend prevalentemente soleggiato e con temperature miti ovunque: in particolare, valori di molti gradi sopra la media sul settore alpino".



PREVISIONE PER OGGI (VENERDI')



Oggi al Nord nubi in attenuazione con schiarite più ampie su Piemonte e Lombardia. Nuvole irregolari su parte del Centro e settore tirrenico con qualche pioggia tra il Levante ligure e l'alta Toscana, soprattutto nell’entroterra. Più soleggiato nel resto del Centrosud, con cielo sereno o poco nuvoloso per il passaggio di velature. Temperature in lieve rialzo al Nord e con valori massimi ancora oltre la norma in tutta l’Italia. Forti venti di Libeccio su Mar Ligure e alto Tirreno, che risultano molto mossi. Ventoso anche su Sardegna, alto Adriatico, Emilia Romagna e regioni tirreniche.



PREVISIONE PER IL WEEKEND



Nel fine settimana assisteremo a una decisa rimonta sub-tropicale sul Mediterraneo centrale e sull'Italia che ci terrà compagnia anche all'inizio della prossima settimana. L’aria calda al seguito dell’Anticiclone porterà le temperature ben al di sopra della norma e si continuerà a vivere al Sud questa fase estiva che ormai dura da diversi giorni. Le zone più calde saranno le Isole maggiori, dove si potranno sfiorare i 30 gradi. Lo zero termico si raggiungerà nei prossimi giorni a quasi 4000 metri: si tratta di una situazione tipicamente estiva e che si verifica normalmente tra luglio e agosto.



In particolare, la giornata di sabato vedrà un regime anticiclonico con nuvolosità bassa legata all'effetto di compressione dell’alta pressione e si potranno così formare locali nebbie notturne e nubi basse in pianura al Nord. Quindi, sull'insieme del Paese il tempo sarà abbastanza buono, particolarmente soleggiato su Alpi, parte alta della Val Padana, settori ionici e Isole. Altrove si osserverà una maggiore presenza di qualche banco nuvoloso sparso a bassa quota o qualche nebbia mattutina, più densi e insistenti tra Liguria di levante, alta Toscana ed Emilia occidentale. Temperature: massime in lieve calo lungo l’Adriatico, in generale sempre oltre la norma del periodo, con punte di 30 gradi su Sicilia e Sardegna.



Domenica condizioni di tempo stabile su tutto il Paese con prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso. Su Val Padana, Prealpi e nelle zone interne del Centro potrebbero formarsi nebbie mattutine o banchi di nubi basse, in parziale diradamento nelle ore centrali del giorno. Temperature in ulteriore lieve diminuzione nel settore del medio e basso adriatico e al Sud. Ancora clima decisamente mite, comunque, in tutto il Paese.



LA TENDENZA PER L’INIZIO DELLA PROSSIMA SETTIMANA



La situazione descritta per il fine settimana non cambierà nemmeno nella giornata di lunedì: da segnalare soltanto un aumento della nuvolosità sulla Liguria. Martedì aumento della nuvolosità anche sull'alta Toscana e al Nordest, clima sempre molto mite. Tra mercoledì e giovedì correnti da nordovest potrebbero determinare un rinforzo dei venti in tutta l’Italia e un graduale calo delle temperature: al momento non si prevedono comunque precipitazioni particolarmente significative.



NOTIZIE DAL MONDO: L’URAGANO GONZALO HA RAGGIUNTO IN QUESTE ORE LA SUA MASSIMA INTENSITA'



L’uragano Gonzalo, attualmente di categoria 4, ha raggiunto proprio in queste ore la sua massima intensità. Gonzalo si sta dirigendo verso le Isole Bermuda, muovendosi con venti a 220 km/h. Già domani l’uragano inizierà ad attenuarsi. Martedì potrebbe arrivare, ormai tramutato in una semplice depressione, fino alla Gran Bretagna.