Meteo, weekend col sole: da lunedì maltempo al Nordovest

Al Sud transiteranno soltanto un po' di nuvole e si assisterà a un aumento delle temperature per effetto del vento di Scirocco che accompagna la perturbazione. Da mercoledì 26 e almeno fino a fine mese si conferma il ritorno dell'alta pressione africana e quindi vivremo una fase di tempo stabile e molto caldo da nord a sud.



PREVISIONI OGGI



Al mattino nuvolosità residua al Nordovest, per il resto cielo sereno o poco nuvoloso; locali piovaschi sulla Puglia garganica. Nel pomeriggio tempo in prevalenza soleggiato, a parte i consueti annuvolamenti sulle zone montuose del Nord e nelle zone interne del Centrosud, con il rischio di occasionali deboli rovesci sulle Alpi Marittime, sull'Appennino piacentino e al Sud nelle zone interne della Puglia meridionale e sui monti della Calabria.



Temperature con poche variazioni. Previsti 23 gradi per Campobasso, 24 gradi per Cuneo, 25 gradi per Rimini, Potenza, 26 gradi per Novara, Torino, Trieste, Udine, Venezia, Ancona, Pescara, Catanzaro, 27 gradi per Aosta, Bergamo, Brescia, Imperia, Milano, Piacenza, Treviso, Verona, Perugia, Bari, Brindisi, 28 gradi per Genova, Bologna, Trento, L'Aquila, Rieti, Crotone, Lamezia, Palermo, 29 gradi per Bolzano, Firenze, Grosseto, Rieti, Viterbo, Lecce, Napoli, Taranto, Messina, 30 gradi per Roma, Reggio Calabria, Catania, Trapani, Cagliari, 31 gradi per Olbia, 32 gradi per Alghero e Sassari. Venti moderati settentrionali su Adriatico e Ionio, deboli altrove. La nostra previsione per oggi ha un'affidabilità alta con Indice (IdA) pari a 90 al Nord, 95 al Centro e al 90 Sud.



PREVISIONI DOMANI



Al Centrosud e sulle Isole tempo in prevalenza soleggiato salvo il passaggio di qualche velatura al Centro e sulle Isole maggiori, un po' più estese sulla Sardegna. In serata tendenza ad intensificazione della nuvolosità sul medio e alto Tirreno. Al Nord sarà presente fin dal mattino della nuvolosità variabile con ancora delle ampie zone di sereno verso le coste dell'alto Adriatico e in Romagna. Precipitazioni più probabili al mattino su alto Piemonte e alta Lombardia; nel pomeriggio deboli piogge o rovesci isolati su Valle d'Aosta, Piemonte, Alpi, Prealpi centro-orientali e in Trentino Alto Adige. In serata qualche pioggia in arrivo anche in Liguria in estensione nella notte a Toscana, Emilia, Lombardia e Veneto con possibili rovesci o temporali tra Liguria e alta Toscana.



Temperature in diminuzione nelle Alpi e all'estremo Nordovest, in aumento al Centrosud dove si tornerà a superare, anche se di poco i 30 gradi. Venti di Scirocco in rinforzo sui mari di ponente. La nostra previsione per domani ha un'affidabilità medio-alta con Indice (IdA) pari a 75 al Nord, 90 al Centro e al 90 Sud.



LUNEDI' PIOGGE AL NORD E IN TOSCANA POI TORNA L'ANTICICLONE AFRICANO



Per l'inizio della settimana osserveremo il passaggio della perturbazione atlantica sull'Italia settentrionale con parziale interessamento anche del Centro, associato a rovesci e a un temporaneo rinforzo dei venti caldi di Scirocco sui mari. Lunedì nuvolosità estesa su gran parte delle regioni settentrionali e centrali tirreniche; cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso sul resto dell'Italia. Nel corso della giornata le precipitazioni potranno risultare più abbondanti sul nord del Piemonte, nord della Lombardia, Levante ligure, alta Toscana, alto Veneto e Friuli Venezia Giulia mentre saranno scarse sulla bassa Pianura Padana e in Emilia Romagna. Temperature in aumento sulle regioni peninsulari e sulle Isole con clima caldo e un po' afoso per effetto dello Scirocco che soffierà con intensità da moderata a forte soprattutto sul Tirreno e sull'alto Adriatico. Martedì ancora qualche rovescio residuo sulla Lombardia nord-orientale e nelle regioni di Nordest; in seguito si profila una rimonta graduale dell'alta pressione africana, più decisa da metà settimana: si prospetta quindi un nuovo periodo di tempo stabile, soleggiato e più caldo. Specialmente da venerdì farà nuovamente molto caldo in tutta l'Italia.