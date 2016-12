Meteo,weekend all'insegna del sole

10:43 - "Grazie alla protezione dell’alta pressione di matrice africana- afferma il meteorologo Daniele Izzo - in questo fine settimana godremo di giornate belle e soleggiate; anche le temperature torneranno gradualmente a salire e domani le massime pomeridiane oscilleranno quasi ovunque tra i 23 e i 27 gradi. Gli unici fastidi arriveranno dal vento fresco di Tramontana".

Il vento oggi soffierà piuttosto intenso sulle regioni meridionali e che renderà fresca la giornata. Ad inizio settimana il clima resta mite e le giornate risulteranno per lo più soleggiate, specie al Centrosud, in attesa poi di un possibile cambiamento del tempo a metà settimana.



PREVISIONE PER OGGI (SABATO)



Oggi bel tempo in tutta Italia con un cielo prevalentemente sereno e soltanto poche nuvole innocue che a tratti interesseranno l’Appennino meridionale e la Sicilia orientale. Temperature massime in leggero aumento al Centronord e Sardegna con punte fino a 25-26 gradi. Valori pressoché invariati al Sud: si supereranno a fatica i 20 gradi, in particolare in Puglia e Basilicata. Ventoso per venti di Tramontana sulle regioni meridionali; venti per lo più deboli altrove.



PREVISIONI PER DOMANI (DOMENICA)



Domenica insistono condizioni di tempo stabile e soleggiato al Centronord e sulle Isole: qualche locale annuvolamento in più rispetto a sabato soltanto nel Cagliaritano e sul Piemonte occidentale. Ulteriore miglioramento anche al Sud dove le nuvole lasceranno il posto al sole con una parziale attenuazione dei venti freschi settentrionali. Temperature stazionarie o in lieve rialzo: valori massimi intorno ai 23-26 gradi e locali punte di 27-28 gradi.



LA TENDENZA PER LA PROSSIMA SETTIMANA



Anche la prossima settimana inizierà con tempo buono nella maggior parte del territorio. Soltanto all’estremo Nordovest e sulle Isole, già nella giornata di lunedì, cominceremo a vedere qualche nube in più. In Sardegna venti di Scirocco in intensificazione. Temperature in aumento al Sud. Le nubi di lunedì rappresentano le prime avvisaglie di un mutamento apportato da correnti più umide meridionali che mercoledì potrebbero portare qualche goccia di pioggia su Nordovest e alta Toscana. In seguito aria umida e instabile proveniente dalle Baleari potrebbe raggiungere giovedì la Sardegna e, successivamente, parte delle regioni peninsulari. Il clima resterà comunque mite dappertutto.