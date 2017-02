4 febbraio 2017 11:09 Meteo, week end con piogge forti al Nord e sul versante tirrenico Sarà un fine settimana molto ventoso con raffiche localmente fino a 90-100 chilometri orari. Piogge e neve abbondante sulle Alpi

Un vasto vortice ciclonico posizionato nei dintorni dell’Islanda sta spingendo sull’Europa un intenso flusso atlantico che, anche in Italia, renderà il fine settimana piuttosto ventoso e piovoso, ma anche poco freddo. Per il Nord comunque sono piogge preziose perché arrivano dopo due mesi assai siccitosi, in cui di conseguenze anche i livelli di inquinamento erano saliti alle stelle; buone notizie anche per le regioni alpine che verranno interessate al di sopra dei 1000-1300 metri da nevicate localmente abbondanti. Nel dettaglio nel corso del fine settimana sull’Italia transiteranno due diverse perturbazioni atlantiche: una prima sabato e una seconda, in rapida sequenza, già nella giornata di domenica. Le piogge interesseranno soprattutto il Nord e le regioni tirreniche, mentre il rinforzo dei venti atteso nelle prossime ore darà vita a raffiche fino a 90-100 km/h. Nonostante il maltempo le temperature si manterranno su valori nella media o leggermente sopra. Lunedì la perturbazione giunta domenica evolverà in un'intensa circolazione ciclonica con cnetro nei pressi della Penisola, che sarà all'origine di nuovo maltempo in gran parte d'Italia: da segnalare un miglioramento al Nordovest.



Previsioni meteo per sabato. Nuvole in gran parte del paese, meno compatte all’estremo Sud. Al mattino piogge sparse in graduale diffusione al Nordovest, Emilia e Toscana. Nel pomeriggio migliora sull’estremo Nordovest, piogge su Levante Ligure, Lombardia, Triveneto, Emilia, Romagna, quasi tutte le regioni centrali (eccetto le coste di Abruzzo e Molise), Campania e Sardegna: in queste zone saranno possibili anche piogge moderate. Su Venezie, Toscana e alto Lazio, anche a carattere di rovescio o temporale.



Quota neve sulle Alpi al di sopra di 1000-1200 metri. In serata generale attenuazione dei fenomeni e della nuvolosità con il rischio nella notte anche di qualche nebbia tra Piemonte, Lombardia ed Emilia. Temperature senza grandi variazioni, in generale oltre la norma più evidente in Emilia Romagna e Centrosud. Venti di Libeccio in intensificazione fino a moderati o forti sui mari di Ponente.

Previsioni meteo per domenica. Cielo molto nuvoloso al Centronord, in Campania e Sardegna, nuvole variabili che lasceranno spazio a un po’ di sole nel resto del Sud. Al mattino piogge o rovesci intorno al Ligure, piogge più isolate in diffusione su Nordovest, Emilia Romagna, Toscana, Umbria e Marche, con neve sulle Alpi occidentali oltre 1000-1200 metri.



Nel pomeriggio le piogge si estenderanno a tutto il Nord e lungo il Tirreno fino alla Campania, con fenomeni anche moderati, rischio di rovesci e temporali in Toscana e Sardegna, e neve sulle Alpi, fino a 700-900 metri sul settore centro-occidentale. In serata il rischio di rovesci o temporali si estende anche alle Venezie e al Lazio, nella notte anche su Campania e Sicilia occidentale. A fine giornata tendenza a una prima attenuazione dei fenomeni al Nordovest.



Temperature minime in lieve calo al Centronord, massime in calo di un paio di gradi al Nord. Ancora ventoso sul Ligure e al Centrosud, insiste in particolare il forte Libeccio sulla Sardegna. Mari mossi, fino ad agitati i mari di ponente.