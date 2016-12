23 marzo 2016 Meteo, vortice in allontanamento: instabilità residua al Centrosud Il vortice ciclonico si sta spostando verso i Balcani lasciando spazio ad un graduale miglioramento. A Pasqua prevarrà il sole con temperature miti

Il vortice ciclonico presente a ridosso delle nostre regioni centro-meridionali (perturbazione n°6 di marzo) si sta spostando verso i Balcani col proprio carico di piogge, temporali e venti forti. Le condizioni di forte maltempo legate a questa perturbazione - affermano i meteorologi del Centro Epson Meteo - si trasferiranno rapidamente sull'est europeo consentendo un graduale miglioramento sul nostro territorio, a parte dei residui effetti fra il medio Adriatico e il Sud. Questo miglioramento sarà favorito anche dall'avanzata dell'Anticiclone delle Azzorre il quale proverà a rendere la “vita difficile” alle perturbazioni nord-atlantiche in procinto di invadere l'Europa.



Uno di questi sistemi nuvolosi, che sta già interessando in queste ore le Isole Britanniche, tenterà di raggiungere nella giornata di sabato l'Europa meridionale e l'Italia, ma verrà ostacolato e notevolmente indebolito dall'alta pressione. Secondo gli ultimi dati disponibili, il tempo per le festività pasquali sarà nel complesso discreto per gran parte del territorio, con clima primaverile e temperature gradevoli. Rimane ad oggi un margine di incertezza nella giornata di lunedì per la collocazione e la tempistica di un sistema nuvoloso in veloce transito. Il periodo pasquale coincide con una stagione molto dinamica e variabile: le indicazioni fornite dai modelli matematici possono subire cambiamenti e vi invitiamo dunque a seguire tutti i nostri aggiornamenti.

Previsioni per giovedìAl Nord, Toscana, Umbria e Marche bel tempo soleggiato con cielo sereno o poco nuvoloso. In serata prime velature in arrivo al Nordovest in successiva estensione a tutto il Nord e la Toscana. Nel resto del Centro cielo inizialmente nuvoloso con piogge residue su Lazio, Abruzzo e Molise ma con tendenza a graduale miglioramento tra il pomeriggio e la sera Al Sud peninsulare cielo anche coperto con precipitazioni sparse destinate a localizzarsi dal pomeriggio tra Campania, Basilicata e Calabria. Nelle Isole variabilità con locali precipitazioni più probabili nel nord della Sicilia e nelle zone interne e nel pomeriggio anche nel sud della Sardegna. A fine giornata l'instabilità si concentrerà tra sud Calabria e il nord della Sicilia, dove saranno possibili rovesci e locali temporali, nel resto del Sud tendenza a miglioramento. Giornata ventosa anche se con venti in parziale attenuazione, moderati settentrionali al Centrosud e nelle Isole, con mari ancora molto mossi. Temperature in diminuzione al Sud , stazionarie o in lieve aumento al Centronord