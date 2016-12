19 gennaio 2016 Meteo, Vortice ciclonico sul Tirreno: vento, pioggia e neve a bassa quota La settimana prosegue con un clima decisamente invernale da Nord a Sud, ma nel weekend le temperature torneranno ad aumentare

Gli impulsi di aria gelida di origine artica continuano a fluire sui Paesi dell'Europa centro-settentrionale e orientale, riversandosi poi nel Mediterraneo centro-orientale. In gran parte di questi Paesi si continuano a vivere delle giornate di ghiaccio con temperature che non solo restano sottozero anche durante il pomeriggio, ma in molte aree riescono a non salire sopra i -10°C o addirittura i -20°C come ad esempio nella Scandinavia settentrionale.

La nostra penisola, nonostante l'evidente crollo termico e le nevicate lungo l'Adriatico e al Sud, resterà comunque ai margini di questa massa d'aria gelida il cui nucleo più intenso continuerà a scorrere sui Paesi dell'est e i Balcani. Nel frattempo - affermano i meteorologi del Centro Epson Meteo - una nuova perturbazione accompagnata da un vortice ciclonico, attualmente in transito fra il Tirreno e lo Ionio, interesserà soprattutto le Isole maggiori e la Calabria, ma insidiando anche i versanti tirrenici peninsulari. Dopo il suo passaggio altri impulsi gelidi si faranno strada verso l'Italia percorrendo il bordo occidentale della vasta saccatura che insiste fra est Europa e Russia, la quale molto lentamente procederà verso oriente andando gradualmente attenuandosi.

Dal fine settimana, l'alta pressione ricomincerà a prendere possesso dei settori sud-occidentali del continente estendendosi progressivamente anche verso l'Italia a partire dalle regioni occidentali e settentrionali. In tal modo gli afflussi di aria gelida verranno confinati sempre più a sud-est e le temperature potranno pian piano risalire su livelli localmente oltre la norma.

Previsioni per martedìPeggioramento in atto su Sicilia, Calabria, bassa Campania, Basilicata.Quota neve anche intorno a 200-300 metri in bassa Campania, 400 metri in Calabria e intorno a 1000 metri in Sicilia. In Sardegna tempo in miglioramento nel corso del pomeriggio, le ultime piogge riguarderanno il settore orientale. Resto d'Italia con nuvolosità irregolare al Nordovest, tra bassa Toscana, Lazio, Abruzzo, resto del Sud e Alpi, ma con tempo asciutto. Le zone più soleggiate saranno le venezie, l'Emilia Romagna, nord di toscana e Marche. Inizio di giornata molto freddo con gelate diffuse in tutto il Centronord. Temperature massime stazionarie o in lieve calo nelle zone più nuvolose del Sud. Ventoso fra il Tirreno e le isole maggiori.



TEMPERATURE GELIDE: questa mattina risveglio a Brescia con -7°C, Udine con -6,5°C, Firenze con - 6°C, Bologna con -5°C. In Abruzzo a Rivisondoli (AQ) sull'Altopiano delle Cinque Miglia a 1.250 metri di quota la temperatura è scesa fino a -25.4°C