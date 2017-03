Meteo. Vortice ciclonico: martedì forte maltempo al Centrosud

Previsioni meteo per martedì. Piogge, rovesci localmente intensi e qualche temporale al Centrosud e in Sicilia, con neve lungo l’Appennino oltre i 1000-1400 metri. Nuvoloso in Sardegna e lungo le Alpi di confine, ma con scarso rischio di precipitazioni. Prevalenza di tempo soleggiato al Nord, salvo una residua nuvolosità al Nordest e le ultime locali precipitazioni sulla Romagna. Nel corso della giornata tendenza a schiarite anche in Toscana, entro sera anche su coste laziali e Sardegna. Venti settentrionali intensi quasi ovunque con raffiche anche oltre i 100 km/h nelle zone alpine e sulle isole maggiori. Mari di conseguenza molto mossi o agitati, fino a molto agitati o grossi quelli attorno alle Isole maggiori. Temperature in calo al Centrosud, in rialzo al Nord per i venti di Foehn. La nostra previsione per martedì ha un Indice di Affidabilità medio-basso al Centrosud (IdA di 75), medio-alto al Nord (IdA pari a 85).