Meteo, vortice ciclonico in atto al Centrosud: forte instabilità e temporali

Previsioni per venerdìAl Nord le schiarite più ampie riguarderanno i settori più settentrionali, nuvole irregolari, ma innocue e alternate anche a un po' di sole su basso Piemonte, bassa Lombardia e soprattutto in Liguria, mentre prevarranno le nuvole sul settore orientale soprattutto al mattino con locali fenomeni in Emilia Romagna, nevosi in Appennino oltre gli 800 metri, più occasionali sulle Venezie; dal pomeriggio nuvole meno compatte e diffuse e ultimi fenomeni solo in Romagna. Al Centro schiarite inizialmente anche ampie tra bassa Toscana, Umbria e Lazio, molte nuvole altrove con locali fenomeni nelle Marche, nevosi in Appennino oltre i 1000 m; nel pomeriggio tendenza a maggiori annuvolamenti anche sul Tirreno con locali piogge possibili anche su Umbria, bassa Toscana e Viterbese; tra sera e notte fenomeni anche su Abruzzo e Molise, con neve sui monti oltre i 1000-1200 m. Al Sud schiarite in Campania, molte nubi altrove con fenomeni sparsi rovesci di pioggia o temporale su Calabria, alto Ionio e Salento. Dal pomeriggio fenomeni in ulteriore diffusione e progressivamente possibili in tutto il settore. In Sicilia molte nuvole e tempo instabile: precipitazioni sparse con rovesci di pioggia o temporali fino al pomeriggio e in temporanea attenuazione in serata. In Sardegna schiarite nell'Ovest della regione, molte nuvole altrove con piogge o rovesci in arrivo a iniziare dal Sudest dell'Isola. Instabilità più diffusa nel pomeriggio. Venti in rotazione ciclonica sulla Penisola, mediamente moderati fino a forti su basso Ionio e Sardegna. Temperatura senza variazioni di rilievo, con qualche lieve rialzo nei settori più soleggiati, lievi cali su alto Adriatico e in Sicilia