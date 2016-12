15 luglio 2016 11:00 Meteo, vortice ciclonico al Centro-Sud Allerta arancione sulle regioni adriatiche per piogge intense e temporali fino a sabato. Domenica migliora

La massa d’aria fresca di origine nord-atlantica ha, ormai, invaso tutto il Mediterraneo centro-occidentale decretando definitivamente la fine del dominio anticiclonico e del caldo in tutti questi settori del continente e in particolare in Italia dove, per un paio di giorni, le temperature resteranno al di sotto della norma. La breve comparsa della neve al di sotto dei 2.000 metri sulle Alpi rende l’idea dell’anomalia insita in questa fase che racchiude caratteristiche più tipiche del periodo fra la fine dell’estate e l’inizio dell’autunno, che della metà di luglio, ossia il cuore dell’estate. Venerdì un altro impulso freddo (perturbazione n.4 di luglio), dopo aver dato origine a un intenso vortice ciclonico centrato sul Tirreno, innescherà condizioni di forte maltempo soprattutto sul settore dell’Adriatico centrale. Sabato il vortice tenderà ad attenuarsi e a spostarsi sui Balcani influenzando ancora il tempo lungo l’Adriatico e parte del Sud, ma con fenomeni via via meno intensi. Dopo questa pausa l’estate rialzerà la voce: l’alta pressione, comunque già presente nel fine settimana al Nord e in Sardegna, tornerà ad abbracciare tutto il Paese riportando tempo stabile e temperature in graduale crescita fino ad oltrepassare nuovamente i valori normali durante la seconda parte della prossima settimana.

Previsioni per venerdìCondizioni di forte maltempo con piogge e temporali Romagna, gran parte del Centro (soprattutto Appennino e regioni adriatiche) e in mattinata Nordest della Sardegna. Nel corso della giornata qualche rovescio anche sulla Puglia, sui settori meridionali tirrenici e nel Nord della Sicilia. Attenzione alle situazioni critiche per notevoli accumuli di pioggia sul medio Adriatico: localmente si potranno raggiungere i 100-200 l/m². Tempo ben soleggiato al Nordovest e tendenza a schiarite in giornata anche sulla Toscana. Ulteriore calo termico al Centrosud. Venti intensi settentrionali al Centro e sulle Isole. La nostra previsione per oggi ha un Indice di Affidabilità alto al Nord (IdA pari a 90), medio al Centrosud (Ida pari a 80).



ATTENZIONE: VENTI MOLTO INTENSI CON RAFFICHE A 90-100 KM/H - Soffieranno venti molto intensi a rotazione antioraria intorno al centro di bassa pressione, con raffiche a 90-100 km/h: Bora fino a forte su medio e alto adriatico, settentrionali fino a forti su alto Tirreno e Sardegna, forti o anche molto forti di Maestrale in Sicilia. Altrove venti settentrionali, con moderata Tramontana in Liguria e locali rinforzi di venti settentrionali sul settore alpino. I mari di conseguenza saranno da mossi ad agitati, con onde alte anche 5-6 metri sul basso Tirreno.