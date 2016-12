22 marzo 2016 Meteo, Vortice Ciclonico al Centro-Sud: rischio di piogge intense e venti forti Il maltempo insisterà sulle regioni centro-meridionali dalla sera di martedì fino a giovedì portando rovesci abbondanti, venti tesi ed un deciso calo delle temperature

Nelle prossime ore assisteremo alla genesi di un profondo vortice centrato fra Sicilia, Sardegna e Tunisia, ma in lento spostamento verso la nostra Penisola dove ci attende una fase di maltempo con fenomeni di forte intensità, in particolare fra la sera di martedì e giovedì al Centrosud. Le intense precipitazioni e i venti burrascosi legati a questa depressione, che non è altro che la perturbazione n°6 del mese, saranno innescati dal forte contrasto fra le diverse masse d'aria richiamate verso il suo centro d'azione: da una parte aria molto calda in risalita dal Sahara, dall'altra impulsi freddi in discesa dal Nord Europa. In queste condizioni - affermano i meteorologi del Centro Epson Meteo - molte regioni sperimenteranno notevoli sbalzi termici, in particolare quelle adriatiche e meridionali che passeranno repentinamente dai venti caldi africani a quelli freddi settentrionali. Dopo questa fase decisamente dinamica, già venerdì l'alta pressione tornerà a farsi strada dall'Atlantico riportando un po' più di stabilità con temperature più in linea con la media.

Previsioni per martedìSchiarite su Alpi, Triveneto, settore tirrenico e tra Calabria e Sicilia orientale, nel resto dell'Italia maggiore nuvolosità associata a pioggia tra Romagna Marche e Abruzzo nel pomeriggio. Nel pomeriggio nuvole in aumento sul settore del medio tirreno e in Sardegna con qualche rovescio in arrivo nel sud della regione. Tra sera e notte tendenza a un peggioramento più marcato con rovesci e qualche temporale in Sardegna, piogge su medio adriatico più isolate tra bassa Toscana, Lazio, Basilicata e Puglia. Nella notte rovesci o temporali in arrivo anche sulla Sicilia occidentale qualche temporaneo fenomeno sul Piemonte occidentale nevoso oltre 1300 metri. Venti in intensificazione da moderati a localmente forti in gran parte del Centrosud. Massime in lieve calo su Piemonte, Sardegna e medio Adriatico