Meteo. Vortice al Centro-Sud, neve a quote collinari al Nord

Previsioni per venerdì. Cielo molto nuvoloso al Nord con precipitazioni sparse più insistenti tra alto Piemonte e nord della Lombardia , sotto forma di neve al di sopra di 200 metri circa. Nel resto del Nord precipitazioni sporadiche con qualche debole nevicata sulle Alpi orientali. Al Centro qualche schiarita sulle regioni tirreniche, nuvoloso sulle regioni adriatiche, con piogge più frequenti nelle Marche . Al Sud rovesci insistenti in particolare su Basilicata e Calabria ionica. Venti intensi di scirocco sull’alto Ionio, in graduale attenuazione altrove.

Previsioni per sabato. Il tempo migliorerà e, nonostante la presenza di nuvole, non sono previste precipitazioni di rilievo. I cieli saranno nuvolosi specie al Centro-Nord, qualche schiarita in più è prevista sulle zone Alpine, nelle Isole e al Sud. Occasionali deboli piogge interesseranno l’est della Sicilia. Venti quasi dappertutto deboli; nel corso della giornata scirocco in intensificazione sulla Sardegna. Temperature in lieve aumento nei valori massimi.