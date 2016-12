10 febbraio 2016 11:45 Meteo, venti di tempesta con raffiche a 100 km/h e maltempo al Centrosud La terza perturbazione del mese di febbraio sta transitando velocemente sulla nostra Penisola accompagnata da correnti di aria fredda

Il tempo sarà ancora caratterizzato dal passaggio sull'Italia di umide correnti atlantiche che porteranno nuove piogge e nevicate (queste però confinate alle zone di montagna), mentre le temperature tra alti e bassi rimarranno in generale al di sopra delle medie stagionali, specie al Centrosud. I fenomeni associati saranno comunque importanti per le aree che negli ultimi mesi hanno vissuto una lunga fase siccitosa, compreso il versante meridionale delle Alpi dove le nevicate in alcune fasi saranno anche abbondanti. In particolare la perturbazione (la n° 3 del mese di febbraio) che sta attraversando la nostra Penisola mercoledì porterà ancora piogge su regioni tirreniche e Sud, soprattutto nella prima parte del giorno, con delle nevicate sulle zone appenniniche anche al di sotto di 1.000 metri e venti che soffieranno burrascosi su gran parte dei nostri mari, con locali raffiche tempestose prossime ai 100 km/h.

Previsioni per mercoledìAl mattino schiarite già ampie su Nordovest ed Emilia, ancora piogge invece all'estremo Nordest con neve fino ai fondovalle sulle zone alpine; piogge sparse anche su Centro, specie nelle zone interne, e regioni meridionali, con nevicate sull'Appennino Centrale oltre 1000 metri. Nel pomeriggio rasserenamenti anche al Nordest e lento miglioramento pure al Centrosud, con residue precipitazioni per lo più confinate sul basso Lazio, zone interne del Centro e all'estremo Sud, con neve oltre 700 metri sui rilievi del Centro.

Temperature in calo quasi ovunque, tranne sulla Pianura Padana occidentale e all'estremo Sud. Venti forti, anche burrascosi, su tutti i nostri mari: raffiche fino a 100 km/h.