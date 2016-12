Meteo: venti burrascosi e mareggiate, calo termico da metà settimana

Previsioni per lunedìNevicate a tratti anche intense su Alpi e Prealpi a quote superiori ai 1.500 metri, in tarda serata fino a quote basse sul settore occidentale. Piogge sparse al Nord, tranne su Emilia orientale, Romagna e pianura piemontese; piogge anche in Toscana, Umbria, Lazio, Campania e Sardegna occidentale. Più soleggiato sul medio e basso Adriatico, Calabria e Sicilia. In serata rapido miglioramento al Nord, ma con formazione di qualche nebbia. Temperature eccezionalmente miti quasi ovunque con punte massime di 16/17°C in Emilia Romagna, 18/22°C al Centrosud, 23/24°C nelle Isole.





Attenzione ai venti di Libeccio: raffiche fino a 100km/h



Venti molto intensi da Sudovest quasi ovunque, con raffiche di 80/100 km/h in Sardegna, Mar Ligure, Tirreno e Appennini.

Mari di Ponente agitati o molto agitati, con alto rischio di mareggiate e onde alte anche 5-6 metri. In Toscana il Centro Funzionale Regionale di monitoraggio meteo della Protezione Civile ha elevato l'allerta con codice arancione dalle ore 12 di lunedì 11 gennaio alle ore 20 di martedì 12, per vento forte e mareggiate a causa di una nuova perturbazione atlantica, associata a forti venti di Libeccio. In Liguria allerta gialla per piogge, temporali e vento forte in particolare nel settore di Levante. Allerta vento anche in Emilia Romagna, soprattutto nelle zone pedemontane ed appenniniche.