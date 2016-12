Meteo: venerdì maltempo su gran parte d'Italia

Previsioni meteo per giovedì - Al Nordovest cielo sereno o poco nuvoloso su Alpi, Prealpi, Ponente Ligure ed est Lombardia, con soltanto il passaggio di velature. Nuvoloso o molto nuvoloso altrove, con nubi meno compatte nel pomeriggio in pianura. Deboli piogge nello Spezzino. Al Nordest cielo poco nuvoloso, ma con strati di nubi basse al mattino lungo le coste adriatiche.



Nel pomeriggio nuvolosità in aumento in Emilia Romagna e Friuli. Deboli piogge in serata in Emilia Romagna. Al Centro nuvolosità in graduale aumento nelle regioni tirreniche e in Umbria, con piogge e isolati rovesci da metà giornata in Toscana e alto Lazio, più diffusi verso sera. Al Sud cielo inizialmente poco nuvoloso, ma con nubi in aumento in Calabria. Più nuvoloso dal pomeriggio, tranne in Puglia, con rovesci e temporali nella bassa Calabria. In Sicilia cielo molto nuvoloso o coperto con rovesci e temporali nei settori meridionali e orientali dell’isola; piogge deboli e intermittenti altrove. In Sardegna giornata con tempo instabile. Nuvolosità irregolare accompagnata da qualche pioggia o rovescio nella parte orientale dell’isola e nell'interno. Temperature in calo al Nord, stazionarie o in lieve aumento altrove. Venti meridionali da deboli a moderati, con mari localmente mossi, fino a molto mosso lo Ionio meridionale.