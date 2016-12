5 agosto 2016 10:54 Meteo: Venerdì intensa perturbazione al Centronord La prima perturbazione di agosto porta forte instabilità. Allerta meteo arancione in Lombardia e Toscana. Sole e caldo, invece, al Sud e in Sicilia

La perturbazione giunta alla fine di giovedì influenzerà il tempo durante tutta l’ultima parte della settimana. In particolare, venerdì questa perturbazione (la numero 1 di agosto) porterà numerosi rovesci o temporali al Nord, localmente anche intensi e comincerà ad interessare il Centro a iniziare da Toscana, Umbria e Marche. Il peggioramento sarà accompagnato da un calo sensibile delle temperature che invece saranno ancora elevate al Sud e in Sicilia dove per oggi resiste il sole. Nel fine settimana il vortice di bassa pressione collegato alla perturbazione, gradualmente - affermano i meteorologi del Centro Epson Meteo - si muoverà lungo la Penisola rendendo il tempo decisamente instabile al Centrosud, con numerosi temporali che sabato si formeranno sia sulle regioni centrali, specie tra l’interno e il versante Adriatico, che su quelle meridionali e domenica più che altro al Sud. Anche le temperature subiranno una generale ed evidente diminuzione, in particolare sulle regioni del versante adriatico dove risulteranno di diversi gradi sotto la media; saranno giornate anche ventose per venti settentrionali e con mari generalmente mossi o localmente molto mossi.

Previsioni per venerdìAl Sud e nelle Isole maggiori tempo prevalentemente soleggiato. Al Nord rovesci e temporali diffusi, localmente anche forti, in veloce propagazione da ovest verso est e con tendenza a schiarire sull’estremo Nordovest. Al Centro rovesci e temporali sparsi in arrivo su Toscana, Umbria, Marche; nella notte anche su Abruzzo e Molise. Temperature massime ancora con punte di 32-34 gradi al Sud, in calo al Centronord e Sardegna in modo più evidente nelle regioni settentrionali e Toscana. Venti in rinforzo sul mar Ligure, sulla Corsica e di Maestrale sulla Sardegna; da segnalare anche un intenso vento di Foehn nelle valli alpine. La nostra previsione per oggi ha un Indice di Affidabilità alto al Sud, medio al Centronord (IdA pari a 75 al Centronord e 95 al Sud).