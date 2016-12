21 ottobre 2016 10:00 Meteo: venerdì e sabato sole al Nord, ma da domenica prevista una nuova perturbazione Allʼinizio della prossima settimana fase di caldo anomalo invece al Centro-sud con picchi di 30°C sulle Isole

Venerdì tempo tutto sommato buono al Nord, dove quasi dappertutto le nuvole lasceranno il posto al sole; ancora nubi e piogge sparse invece al Centro-sud per gli effetti di due diverse deboli perturbazioni. Ci attende poi un weekend diviso in due e quindi bello solo a metà, con un sabato prevalentemente soleggiato, mentre- affermano i meteorologi del Centro Epson Meteo- la domenica sarà caratterizzata da un aumento della nuvolosità per l’arrivo di una nuova perturbazione che riporterà la pioggia su molte regioni, e in particolare al Nord e sul versante tirrenico, con la neve che imbiancherà le Alpi a quote medio-alte.

Anche le temperature andranno incontro a un graduale calo, attestandosi nel fine settimana attorno a valori leggermente al di sotto delle medie stagionali. Per l’inizio della prossima settimana si profila invece l’afflusso di aria calda dal Nord Africa con una fase di caldo anomalo al Centro-sud e picchi anche vicini ai 30°C sulle Isole maggiori.



Previsioni per venerdì. Al Centro-sud nuvolosità variabile con alcune precipitazioni inizialmente più probabili tra settori nord di toscana e Umbria, Romagna e Marche e più a sud tra Sardegna meridionale, Sicilia occidentale e Campania; nel pomeriggio aumenta il rischio di piogge e locali rovesci nel resto del Sud, nel nord della Sicilia e al Centro tra le zone interne e il versante adriatico. Alla fine della giornata generale miglioramento in serata al Centro, nella notte al Sud. Al Nord precipitazioni residue al mattino tra Venezia Giulia, Emilia orientale e Romagna con tendenza a un generale miglioramento. Tempo abbastanza soleggiato con zone di sereno più ampie al Nordovest. Temperature massime in lieve calo al Centro-sud e Sardegna, in lieve rialzo al Nord. Venti di Maestrale moderati sul mare di Sardegna, venti moderati meridionali sullo Ionio e sul basso Adriatico.