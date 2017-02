Meteo. Venerdì breve fiammata di caldo al Sud, piogge al Centronord

Previsioni meteo per giovedì. Cielo sempre piuttosto grigio, a causa di nebbie e nubi basse, su gran parte del Nord (fatta eccezione delle Alpi in cui la nuvolosità aumenterà dalla sera), e regioni del versante tirrenico. Le piogge però saranno poche: solo qualche pioviggine su Liguria e Friuli , poi nel corso della sera anche tra Piemonte orientale e Lombardia, con la possibilità di qualche fiocco di neve sulle Alpi friulane oltre 1300-1500 metri. Sole sul versante adriatico, al Sud e sulle Isole . Temperature stazionarie o in ulteriore leggero aumento, tranne nelle zone con nebbie e foschie più persistenti, e sempre nel complesso al di sopra delle medie stagionali. La nostra previsione per giovedì ha un Indice di Affidabilità medio-alto (IdA tra 80 e 85).

Previsioni meteo per venerdì. Prevalenza di tempo bello al Sud, ma con deboli piogge in arrivo in serata. Molte nuvole invece sul resto d’Italia: piogge e rovesci nel corso della giornata al Centronord e in Sardegna, tranne l’estremo Nordovest, l’Abruzzo e il Molise. Rovesci e locali temporali anche di forte intensità possibili, soprattutto in serata, su Toscana, Romagna e Marche. Nevicate sulle Alpi orientali al di sopra dei 1100-1500 metri. In serata ampie schiarite al Nordovest, maltempo soprattutto sulle regioni centrali e sull’alto Adriatico. Temperature minime in rialzo ovunque, massime in calo sulle Alpi, e in sensibile rialzo al Sud e in Sicilia, con punte massime oltre i 20 gradi sull’Isola. Forti venti meridionali al Centrosud, in serata Maestrale in Sardegna. Mari molto mossi o agitati.