Meteo, un weekend tra sole e nubi La prossima settimana ariva l'autunno

Le previsioni per sabato - Nuvolosità variabile su tutta la Penisola con schiarite più ampie al Nordovest e sulle regioni centrali tirreniche. Precipitazioni sporadiche isolate sulle regioni del versante adriatico (Marche, Abruzzo, Molise, Puglia), più probabili nella prima parte della giornata. I fenomeni più significativi saranno tra sud della Sardegna, nord Sicilia e centrosud Calabria, con rovesci e possibilità anche di qualche breve temporale. Nel corso della giornata nubi in aumento sulle Alpi occidentali e - entro sera - sulle Prealpi; non si escludono piogge isolate sulle Alpi occidentali. Temperature in leggero calo su Nordovest e Sardegna, valori vicini o anche localmente al di sotto della norma lungo l'Adriatico. Venti in generale deboli, moderati settentrionali su medio e basso Adriatico e alto Ionio, dove i mari saranno localmente mossi.



Le previsioni per domenica - Tempo variabile con alternanza tra sole e momenti nuvolosi in gran parte d'Italia. Le schiarite saranno più ampie sulle pianure del Nordest, sulle coste liguri, sulle regioni centrali tirreniche e in Alto Adige. Al mattino qualche pioggia isolata su Prealpi venete e lombarde, Abruzzo; rovesci a carattere isolato su cagliaritano, nord della Sicilia, bassa Calabria e Puglia. Dal pomeriggio locali piogge sulle Alpi occidentali, rovesci e temporali su centrosud Sardegna, Sicilia (soprattutto sul versante settentrionale), Calabria, Puglia centro-meridionale, possibilità di un locale rovescio sul basso Lazio. Temperature senza grandi variazioni, in lieve calo le massime al Nord. Venti moderati da Nordest su alto Adriatico, moderati settentrionali su medio Adriatico, Toscana e Sardegna tirrenica, prevalentemente deboli altrove.



Le previsioni per l'inizio della settimana - Lunedì e martedì la situazione sarà tipicamente autunnale al Nordovest e sulle regioni adriatiche, interessate da correnti nordorientali, che determineranno una copertura nuvolosa piuttosto persistente, con piogge deboli locali. Al Nordest ci saranno maggiori schiarite, ma con vento di Bora anche localmente intenso. Le regioni tirreniche, le Isole maggiori e la Calabria vivranno, invece, una condizione di maggior instabilità con nubi irregolari che lasceranno spazio anche a qualche schiarita, ma con possibili rovesci e locali temporali. Questa situazione si protrarrà per tutto l'inizio della prossima settimana, quando non si vedranno grandi variazioni nella circolazione atmosferica a causa della presenza di un anticiclone di blocco sull'Europa occidentale, con i suoi massimi valori sul Nord Europa (pressione al suolo fino a 1035 hPa): questo anticiclone bloccherà il flusso delle correnti occidentali in seno alle quali si muovono le perturbazioni atlantiche, mentre sull'Italia continueranno ad arrivare le correnti da Nordest. Temperature in ulteriore leggero calo, soprattutto al Nord e sulle regioni adriatiche per l'effetto del venti nord-orientali; il clima fresco si percepirà soprattutto al Nordest e sul settore dell'alto Adriatico, con valori sotto la norma stagionale, intorno a 20-21°C di massima. Venti in generale nordorientali, più intensi di Bora su alto Adriatico; martedì l'intensificazione dei venti nordorientali riguarderà anche i bacini occidentali.



La tendenza della seconda parte della settimana - Nella seconda parte della settimana è molto probabile l'arrivo nel Mediterraneo di una depressione africana accompagnata da un deciso peggioramento del tempo, con piogge anche intense (scatenate dal contrasto termico tra le correnti nordorientali e l'aria più calda in risalita dal Nord Africa) persistenti in molte regioni del nostro Paese. Si tratta comunque di una tendenza da confermare nei prossimi giorni, con Indice di Affidabilità attualmente ancora basso.