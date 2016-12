Meteo, un weekend di bel tempo senza piogge e con poco vento

10:44 - In questo fine settimana il generalizzato rialzo della pressione, unito all'allontanamento del vortice depressionario che ora si trova nei pressi dei Balcani, favorirà un miglioramento del tempo anche al Centrosud. Secondo il meteorologo Daniele Izzo ci attendono quindi un sabato e una domenica tra sole e nuvole, in generale senza piogge, con venti in graduale attenuazione e temperature in rialzo e vicine alla norma.

Le previsioni per sabato - Giornata di bel tempo e con una prevalenza di sole in Friuli Venezia Giulia, Liguria, regioni tirreniche dalla Toscana fino alla Calabria, in Umbria e Sardegna. Nel resto d'Italia e quindi nelle restanti regioni settentrionali, su quelle adriatiche e in Sicilia nuvolosità irregolare alternata a qualche momento di sole e senza fenomeni di rilievo; qualche goccia d'acqua possibile tra il nord della Sicilia e la Calabria meridionale.



Temperature in calo di 4-5 gradi al Nord e, in forma più lieve, anche in Toscana; in rialzo nel resto del Paese. In generale valori di stagione o solo leggermente al di sotto sul versante adriatico del Centrosud. Ventoso per venti di Bora sull'alto Adriatico, di Tramontana su medio Adriatico e Sud.



Le previsioni per domenica - Tempo soltanto in parte soleggiato, con un cielo ovunque da poco nuvoloso a nuvoloso. Le zone di sereno più ampie saranno all'estremo Nordest e nelle zone alpine e prealpine centro-occidentali. Al mattino locali deboli piogge su Piemonte occidentale e meridionale e sulla Liguria di Ponente. In serata locali precipitazioni sulla Sardegna meridionale. Temperature senza grandi variazioni con valori non lontani dalla norma. Giornata ancora ventosa al Centrosud con venti a tratti sostenuti nord-orientali; ancora Bora sull'alto Adriatico.



La tendenza per la prossima settimana - Tra la sera e notte di domenica si rinvigorirà una zona di bassa pressione che rimarrà a ridosso dell'Italia anche nei giorni successivi e porterà due effetti principali: da un lato non permetterà all'alta pressione di proteggere l'Italia, dall'altro continuerà a favorire afflussi di aria fredda e instabile da est che interesseranno soprattutto il medio Adriatico, il Sud e le Isole. In queste zone il tempo risulterà piuttosto grigio e piovoso: saranno infatti molte le nuvole con piogge e rovesci soprattutto all'estremo Sud (versanti ionici e Sicilia) ma di tanto in tanto anche sul medio Adriatico e Sardegna orientale.



Secondo le attuali proiezioni, tra martedì e mercoledì le piogge potrebbero essere piuttosto forti su Calabria ionica e Sicilia meridionale, con accumuli anche ingenti di pioggia: in alcuni casi potremmo dunque avere situazioni critiche. Nei primi giorni della settimana, invece, la situazione sarà decisamente tranquilla al Nord e sulle regioni centrali tirreniche con prevalenza di cielo sereno: grazie alla presenza di aria secca, ci sarà anche scarsa possibilità di nebbia. Le temperature nella prima parte della prossima settimana rimarranno vicine alla media del periodo.