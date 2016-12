Meteo, un weekend di bel tempo prima dell'arrivo del caldo torrido

Questa ondata di calore tenderà a persistere per tutta la prima decade di luglio e forse anche oltre, divenendo particolarmente insidiosa soprattutto nella seconda settimana del mese quando, con buona probabilità, l'anticiclone prenderà di mira in maniera più incisiva l'Italia.



Le previsioni per sabato 27 giugno - Tempo soleggiato nella maggior parte del territorio. Una perturbazione atlantica sta transitando sull'Europa centrale: la sua coda lambisce le regioni nord-orientali e in particolare Alpi orientali, Trentino Alto Adige, Prealpi Venete e Friulane, Carnia, Appennino tosco-emiliano, Orobie (Prealpi orientali lombarde) tutte zone dove nel pomeriggio sarà possibile lo sviluppo di brevi rovesci o temporali. In serata saranno possibili occasionali sconfinamenti verso le pianure adiacenti di Veneto e Friuli.



Nel resto del Paese cielo sereno o poco nuvoloso con locali annuvolamenti nelle ore più calde intorno ai rilievi della Penisola. Le temperature tenderanno ad aumentare, specialmente al Centronord e in Sardegna dove potranno essere raggiunti o leggermente superati i 30 gradi. Nelle altre zone le massime saranno un po' più contenute anche grazie a una moderata ventilazione settentrionale.



Le previsioni per domenica 28 giugno - Giornata con prevalenza di bel tempo. La perturbazione in transito avrà come obiettivo l'Europa orientale e lambirà la Penisola: riuscirà a rimescolare l'aria, generando una certa instabilità atmosferica limitata al pomeriggio. Nella mattinata cielo sereno o poco nuvoloso, salvo maggiore nuvolosità al Sud peninsulare. Nel pomeriggio rischio di rovesci o isolati temporali su basso Lazio, Campania, Basilicata, Puglia meridionale e Calabria (anche le zone costiere). Altrove cielo sereno o poco nuvoloso.



Massime in aumento al Nord, Toscana Sardegna e Sicilia. Le zone più calde saranno il Nord, le regioni centrali tirreniche e la Sardegna dove potremo localmente superare i 30°C; valori più contenuti lungo l'Adriatico e al Sud dove la ventilazione da nord tenderà ad attenuarsi.



La prossima settimana arriva il caldo torrido - Per la prossima settimana si conferma l'ondata di calore che investirà l'Europa centro-occidentale e anche l'Italia ma in modo più graduale. L'Anticiclone Nord-Africano si spingerà fino al sud della Scandinavia e la lingua di aria rovente avrà come obiettivo principale la Penisola Iberica, la Francia, l'Inghilterra e i Paesi Bassi, che saranno le zone più calde d'Europa. In Spagna, nelle zone interne, potremo registrare anche picchi di 44-45°C, ma un Paese bollente sarà anche la Francia, con valori prossimi ai 40°C. A Bruxelles e Londra si potranno raggiungere anche i 35-36°C.



L'Italia non sarà almeno in un primo momento l' obiettivo principale di questo caldo estremo e fino a mercoledì le temperature saranno vicine alle medie al Sud e lungo l'Adriatico, mentre il caldo si intensificherà al Nord, nelle regioni centrali tirreniche e in Sardegna.



Da giovedì il caldo si intensificherà anche sulle regioni adriatiche e meridionali ed entro la fine della settimana le temperature saliranno dappertutto e in modo omogeneo. In settimana le zone più calde saranno le regioni settentrionali, quelle centrali tirreniche e la Sardegna dove si potranno sfiorare i 35°C. Nelle vallate alpine e prealpine da metà settimana non si escludono picchi poco superiori a 36°C in città come Aosta, Domodossola, Sondrio e Bolzano.