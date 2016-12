2 dicembre 2016 11:17 Meteo, un weekend con le massime nella norma Venerdì aumento delle temperature sulle regioni settentrionali

Il campo di alta pressione presente sull’Italia (riconducibile alla “configurazione a omega” presente a livello europeo) è destinato lievemente ad indebolirsi sul finire della settimana, in parte a causa di infiltrazioni di aria umida dall’Atlantico verso il basso Mediterraneo, in parte a causa di aria lievemente più fredda in ingresso da Est sul mare Adriatico e in Val Padana. Le conseguenze saranno più evidenti in termini di maggiore nuvolosità, mentre le eventuali precipitazioni saranno molto deboli e scarse. Nella prima parte della prossima settimana un possibile, seppur temporaneo, peggioramento potrebbe coinvolgere Sud, Isole e marginalmente anche il Centro. Le temperature, dopo un lieve rialzo previsto per la giornata di venerdì, sabato tenderanno nuovamente a calare nei valori massimi al Nord.

Previsioni meteo per venerdì. Al Nord, sul medio e basso Adriatico, nella Sicilia sudorientale cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso: un po’ di nubi alte in transito inizialmente sulle Venezie. Addensamenti nuvolosi, per lo più bassi e stratificati, su Liguria, regioni tirreniche, Umbria, settori settentrionali e occidentali delle Isole Maggiori. In queste zone più nuvolose non si esclude del tutto la possibilità di qualche locale pioviggine. A fine giornata tendenza ad un aumento della nuvolosità anche sul medio e alto versante adriatico e sulla bassa Val Padana. Temperature massime in generale lieve aumento. Venti moderati di Libeccio su mar Ligure e alta Toscana, moderati occidentali al Sud e nelle Isole. La nostra previsione per oggi ha un Indice di Affidabilità alto in tutta Italia (IdA pari a 90).