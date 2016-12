Meteo, un po' di pioggia: in arrivo un deciso calo delle temperature

11:17 - "Durante il fine settimana il tempo in Italia rimarrà influenzato da un vortice depressionario che insisterà sui nostri mari di ponente: le giornate - afferma il meteorologo Daniele Izzo - saranno quindi in generale nuvolose, con piogge sparse soprattutto al Centrosud; piano piano, con l’arrivo di correnti più fredde provenienti da nord, anche le temperature cominceranno a scendere per riportarsi su valori normali per il periodo".

Lunedì il centro depressionario troverà una via di fuga verso la Grecia e il conseguente rialzo della pressione favorirà un temporaneo miglioramento del tempo in gran parte del Paese. Già alla fine di lunedì però la situazione tornerà a peggiorare temporaneamente sulle regioni settentrionali per l’arrivo di un'altra perturbazione che, seguita da correnti di aria molto fredda di origine polare, nella giornata di martedì porterà piogge sparse soprattutto nelle Isole e in Calabria, un calo questa volta significativo delle temperature al Centronord e in Sardegna, venti settentrionali moderati ma anche forti nelle Isole e nevicate per lo più deboli, fino a bassa quota al mattino sull’Appennino settentrionale, oltre i 900-1200 metri in giornata su quello centrale.



PREVISIONI OGGI



Cielo molto nuvoloso o coperto al Nord con qualche debole pioggia sparsa più probabile su Piemonte sud-occidentale e regioni di Nordest, specie in serata. Nuvolosità più irregolare al Centrosud con le schiarite più ampie sui versanti adriatici e ionici: nubi associate ad alcuni rovesci sparsi o isolati temporali sulle regioni tirreniche, più insistenti in Calabria, Campania e tra bassa Toscana e alto Lazio. Qualche rovescio anche nelle Marche, Sardegna meridionale e nel nord della Sicilia.



Temperature in calo, ma di poco, e quindi ancora al di sopra delle medie stagionali. Cali più sensibili in Sardegna e all’estremo Sud. Previsti 9 gradi per Aosta, 10 gradi per Cuneo, Udine, 11 gradi per Brescia, Bologna, Bolzano, Piacenza, Trento, Trieste, Venezia, Campobasso, L’Aquila, 12 gradi per Bergamo, Milano, Novara, Torino, Treviso, Verona, Perugia, Rieti, 13 gradi per Imperia, Rimini, 14 gradi per Ancona, Viterbo, Potenza, Alghero, Sassari, 15 gradi per Firenze, Grosseto, Pescara, Pisa, Roma, Catanzaro, Napoli, Cagliari, 16 gradi per Crotone, Olbia, 17 gradi per Bari, Brindisi, Lamezia, Taranto, Messina, Trapani, 18 gradi per Lecce, Reggio Calabria, Palermo e 19 gradi per Catania.



Intensi venti occidentali sul medio, alto Tirreno, Sud e Isole.



PREVISIONI DOMANI



Domenica lento miglioramento del tempo al Nord specialmente nella seconda parte della giornata e al Nordovest, con possibili fenomeni residui la mattina su basso Piemonte e Emilia Romagna. Grande variabilità al Centro con qualche rovescio isolato al mattino nelle regioni tirreniche, specie bassa Toscana; nel pomeriggio migliorerà sul lato tirrenico e arriverà qualche rovescio sparso sulle regioni adriatiche. Al Sud e nelle Isole tempo instabile con rovesci e temporali sparsi in Sicilia, isolati nel resto del Sud. Venti di moderata intensità; temperature in diminuzione lieve un po’ ovunque, più marcata in Sicilia.



TENDENZA PROSSIMA SETTIMANA



Lunedì schiarite al Nord e sul settore tirrenico. Nuvole irregolari un po’ più insistenti su medio Adriatico, Sud, Isole con locali e residue precipitazioni su medio e basso Adriatico, bassa Calabria e nord della Sicilia. In serata tendenza al peggioramento al Nord per l’arrivo di una nuova perturbazione con effetti più evidenti nella notte quando sono attesi rovesci nel settore ligure, piogge sparse su Piemonte, Lombardia ed Emilia, un po’ di neve fino a 500-800 metri sulle Alpi centrali e fino 700-1000 metri su Alpi marittime e Appennino ligure. Qualche rovescio anche nell’ovest delle Isole. Ventoso nelle Alpi e al Centrosud con Maestrale anche forte in Sardegna. Massime in lieve calo sullo Ionio, stabili o in temporaneo lieve rialzo al Nord e Sardegna.



Martedì l’ingresso dell’aria fredda nel Mediterraneo occidentale, favorirà la formazione di una depressione in prossimità della Sardegna con condizioni di instabilità con rovesci sparsi nelle Isole e sulla Calabria meridionale. Al Nord, dopo una mattinata con residue precipitazioni, tra bassa Pianura Padana, Liguria ed Emilia Romagna, nevose sull’Appennino, anche a quote collinari tra Cuneese e settore ligure, registreremo un significativo miglioramento già nel pomeriggio. Venti orientali relativamente freddi saranno associati in giornata a deboli e locali precipitazioni sul medio e basso Adriatico, con quota neve sull’Appennino centrale fino 800-1100 metri. Solo nuvolosità variabile sul settore tirrenico. Massime in calo significativo soprattutto al Nord, Toscana e Sardegna, venti anche forti, di Tramontana in Liguria, di Bora sull’alto Adriatico e localmente di Maestrale in Sardegna. Mercoledì la depressione muoverà il suo centro a sud della Sicilia con residuo maltempo in Calabria e Sicilia e ancora un po’ di nuvolosità sul medio-basso Adriatico ma con fenomeni sempre più sparsi o del tutto assenti.