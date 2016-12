Meteo: ultimi temporali al Sud, poi torna l'alta pressione

1 settembre 2016 11:00 Meteo: ultimi temporali al Sud, poi torna lʼalta pressione Deciso miglioramento della situazione sulle regioni centrali. Da venerdì fase stabile con temperature oltre le medie nel weekend

Il nucleo di aria instabile, ancora piuttosto attivo sulle nostre regioni meridionali, tenderà ad allontanarsi verso la Grecia sotto la spinta dell'alta pressione che si farà strada gradualmente da Ovest verso l'Europa centro-meridionale. Di conseguenza il tempo tornerà generalmente stabile e soleggiato fino a domenica, con temperature che - affermano i meteorologi del Centro Epson Meteo - si assesteranno su valori decisamente superiori rispetto alla norma dell'inizio di settembre. Per l'inizio della prossima settimana il quadro generale della circolazione atmosferica intorno alla nostra Penisola resta difficile da definire a causa dell'elevata incertezza riguardo la traiettoria di una perturbazione, attualmente posizionata in corrispondenza del Labrador, la cui direzione non è ancora determinabile. Vi invitiamo a seguire gli aggiornamenti.

Previsioni per giovedìResidue condizioni di instabilità atmosferica al Sud e sulla Sicilia, con il rischio di rovesci o locali temporali nelle zone interne e montuose del Sud e con coinvolgimento delle coste ioniche. A fine giornata tendenza a un generale miglioramento. Al Centro e sulla Sardegna tempo prevalentemente soleggiato nel pomeriggio non si esclude la possibilità di qualche rovescio tra basso Lazio, Abruzzo e Sud-est della Sardegna. Al Nord giornata in prevalenza soleggiata; nel pomeriggio maggiori addensamenti nuvolosi attorno ai rilievi alpini e prealpini con locali rovesci su quelli centro-orientali. Temperature massime in calo all'estremo Sud e in Sicilia, in rialzo nelle regioni centrali, con valori prossimi alla media stagionale.