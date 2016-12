Meteo: ultimi episodi di instabilità al Sud, freddo invernale in tutta Italia

11:53 - Ci troviamo ancora in una versione di marzo più vicina all'inverno che alla primavera. Le temperature non riescono a salire più di tanto, specialmente al Sud e sul medio Adriatico dove restano ancora al di sotto della norma. Nei prossimi giorni avremo alcune precipitazioni lungo l'Adriatico e al Sud, accompagnate da un nuovo calo termico generale causato dall'insistenza di una massa d'aria fredda. Venti in attenuazione in tutto il Paese.

Le previsioni per martedì - Al mattino prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso al Nord, regioni centrali tirreniche e Marche. Nuvole altrove alternate a schiarite, a parte il rischio di isolate piogge nella Sicilia ionica. Nel pomeriggio ancora cielo in generale nuvoloso su Abruzzo, Molise e regioni meridionali, con isolati acquazzoni che potranno interessare ancora una volta le zone ioniche fra Sicilia, Calabria e Salento. Tempo sempre bello e soleggiato nel resto del Paese.



Temperature massime stazionarie o in leggero aumento, ma ancora leggermente al di sotto delle medie stagionali in gran parte del Centrosud. Previsti 6 gradi per Campobasso, 8 gradi per Potenza, 11 gradi per Rimini, Ancona, L'Aquila, 13 gradi per Piacenza, Perugia, Pescara, Viterbo, Bari, Catanzaro, Sassari, 14 gradi per Bergamo, Cuneo, Milano, Torino, Bologna, Bolzano, Venezia, Verona, Pisa, Roma, Crotone, Lecce, Napoli, Taranto, Trapani, Alghero, Cagliari, 15 gradi per Aosta, Brescia, Novara, Trento, Treviso, Udine, Grosseto, Rieti, Brindisi, Lamezia, Reggio Calabria, Catania, Messina, Palermo, Olbia e 16 gradi per Trieste, Firenze. Venti settentrionali localmente moderati su Puglia e basso Ionio.



Le previsioni per mercoledì - Al mattino nubi sparse all'estremo Sud con locali piogge sulla Puglia meridionale, bassa Calabria, nord-est Sicilia. Tempo da poco nuvoloso a nuvoloso al Centronord per il passaggio di nuvole innocue a quote medio alte. Nella seconda parte della giornata ancora qualche pioggia isolata tra Messinese e Calabria meridionale, mentre avremo deboli nevicate nel nord dell'Alto Adige. Nella notte aria più fredda raggiungerà il Triveneto e il medio e alto Adriatico con venti anche intensi orientali che addosseranno nuvole associate ad alcune piogge tra Romagna, Marche, Abruzzo e Gargano. Quota neve inizialmente sopra i 1100-1330 metri ma destinata a calare. In giornata venti deboli al Centronord, moderati in Puglia e sulle Isole. Temperature in lieve rialzo.



La tendenza per il resto della settimana: la primavera non "ingrana" - Giovedì l'Italia verrà sfiorata da un nucleo di aria fredda proveniente da nord che attraverserà rapidamente la Penisola da nord a sud. Al mattino deboli nevicate isolate su Appennino abruzzese e molisano fino 500-600 metri e brevi piogge sparse al Sud. Nel pomeriggio ampie schiarite al Centronord con cielo sereno o poco nuvoloso, rovesci sparsi in Calabria ed est della Sicilia. Venti moderati settentrionali al Centrosud e nelle Isole. Temperature in calo.



Venerdì il tempo migliorerà in quasi tutta l'Italia grazie a un temporaneo rinforzo dell'alta pressione. Nel corso del fine settimana probabile nuovo peggioramento in Sardegna o al Centronord.