Meteo, ultime piogge al Sud e aria fresca al Centronord

12:05 - L’intenso vortice di bassa pressione che mercoledì ha portato forte maltempo al Sud nelle prossime ore si allontanerà verso est favorendo, anche sulle regioni meridionali, un graduale miglioramento del tempo; tuttavia, almeno nella prima parte del giorno, sarà ancora alto il rischio di rovesci o temporali localmente intensi, specialmente in Calabria. Nel frattempo al Centronord scorreranno delle correnti di aria relativamente fresca e umida che, provenienti dall’Europa orientale, favoriranno un po’ di instabilità pomeridiana, con la possibile formazione di isolati rovesci sulle zone alpine. Venerdì e sabato giornate interlocutorie, tra sole e nuvole, poi domenica è molto probabile un deciso peggioramento al Nordovest per l’avvicinarsi di una perturbazione atlantica che lunedì determinerà maltempo diffuso al Nord e sul medio Tirreno: la tendenza aggiornata. Si tratta di una perturbazione di stampo autunnale.



Previsioni per venerdì

Venerdì condizioni di spiccata variabilità; in tutto il Paese nuvolosità intervallata di tanto in tanto da schiarite in qualche caso anche ampie. Al Nord la nuvolosità risulterà più densa al mattino con occasionali deboli precipitazioni non escluse nel settore alpino e prealpino centrale e nell’est della Lombardia. Nel pomeriggio sporadici deboli piovaschi possibili su Alto Adige, Dolomiti e Appennino ligure orientale. Tendenza ad ampi rasserenamenti nelle regioni centrali tirreniche e dalla sera un po’ in tutto il Centrosud. Temperature massime stazionarie senza grandi variazioni, venti in generale attenuazione. Maggiori dettagli sul sito www.meteo.it