Meteo, ultime ore di tempo stabile: nel weekend l'inverno piomba sull'Italia

Previsioni per giovedìPoche variazioni nella situazione meteo. Le schiarite resisteranno soprattutto sulle Alpi, lungo la dorsale appenninica e sul versante del medio Adriatico. Il resto del Paese sarà nuovamente alle prese con nebbie ed estesi strati di nubi basse; come di consueto, non si escludono locali pioviggini nelle zone dove gli strati nuvolosi e nebbiosi si presentano più densi. Temperature massime stazionarie o in lieve calo, con valori comunque in generale oltre la norma, specialmente nelle zone soleggiate.

La previsione per giovedì ha un Indice di Affidabilità (IdA) di 90 al Centronord, 95 al Sud.