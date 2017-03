Meteo. Ultime ore di maltempo al Sud. Da domani clima primaverile

Tempo soleggiato al Nord, in Sardegna e dal mattino schiarite anche su gran parte delle regioni centrali. Cielo nuvoloso nel pomeriggio al Sud e in Sicilia con qualche pioggia sparsa sulla Calabria e nel nord della. Alla sera qualche rovescio solo sulla Sicilia nord-orientale. Addensamento della nuvolosità sulle Alpi di confine.oltre i 1500 metri. Temperature massime in lieve rialzo al Centro-Sud. Venti ancora forti settentrionali al Centro-Sud e sulla Sicilia.

Previsioni meteo per giovedì. Giornata di bel tempo con tempo soleggiato in gran parte d’Italia: cielo sereno o poco nuvoloso con un po’ di nuvolosità alta passeggera sulle regioni settentrionali e in Sardegna. Sulle zone alpine settentrionali di confine le nubi saranno più dense con possibili deboli precipitazioni sull’alta Valtellina e sul nord dell’Alto Adige, nevose a quota alte, sopra i 1800 metri. Temperature in lieve calo nei valori minimi al Centro; massime in generale, sensibile rialzo. Venti ancora moderati settentrionali al Sud e sulla Sicilia.