14 ottobre 2014 Meteo: ultima giornata di temporali soprattutto al Centro, poi migliora A partire da mercoledì le correnti atlantiche porteranno e tempo variabile in tutta la Penisola. Nel fine settimana avremo giornate stabili e clima mite Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

11:13 - L'intensa perturbazione che ha investito la Penisola si allontanerà definitivamente nel corso della serata di martedì, dopo aver dato luogo ancora a temporali sulle regioni del Centro, alta Lombardia e Nordest. Seguiranno giornate variabili a causa delle correnti atlantiche che insisteranno fino a venerdì. A partire dal fine settimana avremo giornate stabili con clima mite grazie al ritorno dell'alta pressione che abbraccerà tutta la Penisola.

Le previsioni per martedì - Da segnalare nebbie in mattinata in Pianura Padana, soprattutto in Veneto. Assisteremo a un netto miglioramento nelle aree colpite da forti precipitazioni nelle ultime 24 ore (Liguria, Lombardia e Veneto), anche se avremo ancora nuvole in gran parte del Centronord, accompagnate da rovesci e temporali su Romagna, Marche, Toscana, Umbria e alto Lazio. Qualche pioggia isolata anche in Emilia e ancora sul Ponente ligure, alta Lombardia e Prealpi orientali. In serata migliora al Centro, con rovesci residui che colpiranno l'alto Adriatico. Di notte ancora acqua sul Levante Ligure. Nelle regioni meridionali e in parte anche su basso Lazio, Abruzzo e Molise, la situazione resterà abbastanza buona con prevalenza di sole. Temperature massime in leggero aumento al Nord, in lieve calo al Centro e sulla Sardegna. Di nuovo fino a 30 gradi al Sud grazie ai caldi venti meridionali.



Le previsioni per mercoledì - Mercoledì vedrà la presenza di poche nubi in Sicilia e su buona parte del Centrosud. Al Nord e sulla Toscana cielo nuvoloso, con possibili precipitazioni sparse su Nordest e Toscana centro-settentrionale. Possibili piogge isolate in Sardegna e sulle Alpi centrali. Venti per lo più deboli al Nord, moderati altrove. Temperature ancora estive al Centrosud: valori in aumento al Centro, in leggero calo al Nordest.



Da giovedì tempo variabile, weekend con clima mite - Quelle di giovedì e venerdì saranno due giornate caratterizzate da venti occidentali in quota e dal Libeccio che soffierà nei bassi strati con brevi episodi di pioggia concentrati principalmente sulle regioni del Nordest e su quelle tirreniche. Splenderà il sole all'estremo Sud e in Sicilia, con schiarite anche ampie al Nordovest soprattutto nella giornata di venerdì. Questi venti occidentali porteranno anche una attenuazione dell'ondata di caldo al Sud. Buone notizie per il fine settimana: sabato e domenica, grazie alla rimonta dell'Anticiclone, tornerà a prevalere il bel tempo quasi ovunque, con una situazione più stabile su tutta la Penisola e un clima mite.