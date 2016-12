Meteo, tregua dal maltempo: sole e temperature in aumento

Previsioni per martedìNella notte tra lunedì e martedì saranno possibili rovesci e temporali sulla Pianura Padana e sul Ponente ligure per l'arrivo della parte più avanzata del nuovo nucleo instabile proveniente dal Nord Europa. Nella giornata di martedì nuvolosità molto variabile su tutte le regioni. Rovesci più probabili su Liguria, Lombardia orientale, regioni di Nordest (in particolare Veneto, Friuli, Emilia), tutte le zone interne del Centro, coinvolte quelle in prossimità dei rilievi. Al Sud rischio di temporali o rovesci su Appennino meridionale e centro-nord della Puglia. Possibilità di rovesci o temporali nel pomeriggio anche sulle Isole in particolare centro e nord-est della Sardegna e settore centrale e settentrionale della Sicilia. La sera peggiora anche in Calabria.Venti di Maestrale in Sardegna. Temperature in lieve calo al Nordest. Tutti i dettagli sul sito www.meteo.it