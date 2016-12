Meteo, tregua dal maltempo da mercoledì: picchi vicini a 20°C

16:55 - Mercoledì e giovedì l'alta pressione tornerà a occupare l'Italia, garantendo così prevalenza di tempo bello e stabile, con un po' di nuvole e qualche piovasco residuo solo al Sud. Venerdì nuvolosità di nuovo in graduale aumento, mentre sabato e domenica avremo piogge e su quasi tutto il Paese con nevicate oltre 1000 metri sulle Alpi. I rovesci del fine settimana saranno anche accompagnate da molto vento, mentre il freddo si farà sentire solo sabato al Nord.

Le previsioni per mercoledì - Al mattino avremo cielo nuvoloso alternato ad ampie schiarite al Sud e Isole, mentre isolati acquazzoni bagneranno solo la Calabria. Tempo bello nel resto d'Italia, con appena il fastidio di qualche nebbia mattutina in Valpadana. Nel pomeriggio ancora un po' di nuvolosità al Sud, ma con qualche breve piovasco solo su Puglia e Calabria. Temperature massime in crescita al Nord, regioni tirreniche e Isole. Previsti nel pomeriggio 16°C a Bologna, Torino e Trieste, 17°C a Milano, Grosseto, Roma, Catania e Trapani, 18°C a Imperia, 19°C a Firenze e Sassari. Moderati venti orientali sulla Sicilia, per lo più deboli altrove.



Le previsioni per giovedì - Giovedì vivremo una tregua dal maltempo.Iil cielo non sarà però totalmente sereno: avremo nuvole in transito e non particolarmente compatte al Nordovest, soprattutto sulle zone di pianura di Piemonte e Lombardia. Nuvolosità residua all'estremo Sud, tra Salento, Calabria e Sicilia. Un po' di instabilità sull'Appennino meridionale durante il pomeriggio. Venti deboli e temperature senza variazioni.



Le previsioni per venerdì - Venerdì si affacceranno altre nuvole al Nordovest, Isole e bassa Calabria, con copertura piuttosto compatta su pianura piemontese e ovest Lombardia compresa Milano. Cielo sereno al Nordest e versante adriatico, altrove poche nubi in transito. Verso sera si verificheranno le prime precipitazioni su Alpi piemontesi, Appennino emiliano. Probabile qualche goccia di pioggia anche sulle Isole, ma in forma isolata.



La tendenza per il fine settimana - Nel fine settimana sembra possibile un nuovo peggioramento del tempo, che coinvolgerà gradualmente e in tempi diversi il Centronord e la Campania, per l'arrivo di una nuova perturbazione. Al momento non è ancora possibile fornire dettagli sull'esatta collocazione della perturbazione e sulla sua traiettoria.