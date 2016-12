Meteo, tra martedì e mercoledì possibili temporali

Previsioni per martedì Martedì al mattino bello quasi ovunque, con un po’ di nuvolosità innocua solo su Alpi e Piemonte. Nel pomeriggio nuvole associate a locali rovesci o temporali su Alpi, Piemonte occidentale e, in forma più occasionale, lungo l’ Appennino . Ancora prevalenza di sole sulla Val Padana centro-orientale e nel resto del Centrosud. In serata rischio di qualche breve temporale anche su Liguria centrale, pianura emiliana, sudest Lombardia e zone pedemontane del Veneto: fenomeni, questi, in trasferimento nella notte al settore dell’alto Adriatico. La breve fase instabile sarà seguita da schiarite, già ampie nella notte al Nordovest . Temperature estive: massime quasi ovunque tra 28 e 33 gradi con qualche punta fino a 34-35 gradi, comunque con afa debole. La nostra previsione per martedì ha un Indice di Affidabilità pari a 70 al Nord, 80 al Centro, 90 al Sud.

Previsioni per mercoledì

Mercoledì al mattino annuvolamenti sparsi sul Friuli Venezia Giulia e sul medio Adriatico, associati a qualche locale rovescio tra le Marche e l’Abruzzo: prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso nel resto d’Italia. Nel pomeriggio ancora in prevalenza soleggiato su coste tirreniche, isole e gran parte del Nord, dove qualche sporadico e breve rovescio o temporale potrà interessare solo le Alpi Marittime, le Dolomiti e le Prealpi orientali. Fase instabile, invece, nelle zone interne della Penisola, con rovesci o temporali sparsi in progressivo esaurimento in serata. Sulle coste adriatiche iniziali annuvolamenti, ma con tendenza a schiarite. Temperature massime in lieve aumento al Nordovest, in leggero calo nelle zone temporalesche della Penisola. Venti di Maestrale fino a moderati in Sardegna, deboli altrove.

Maggiori dettagli sul sito www.meteo.it.