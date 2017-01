12 gennaio 2017 14:18 Meteo, tra giovedì e venerdì temporanea tregua dal freddo Le temperature aumenteranno: fino a 10 gradi in più in 48 ore sul medio-basso Adriatico, ma nel weekend si cambierà

Stiamo assistendo a un cambiamento della circolazione dei venti: è cessato l’afflusso di aria gelida da Nordest, e hanno iniziato a soffiare venti decisamente più miti da Sud o Sudovest. Questi venti determineranno tra giovedì e venerdì un sensibile rialzo delle temperature proprio sulle regioni maggiormente interessate da neve e gelo nei giorni scorsi (sul medio-basso versante adriatico, in sole 48 ore, potremo registrare un aumento anche di 10 gradi), portando però anche aria umida. Venerdì inoltre la penisola sarà attraversata da una perturbazione atlantica a cui farà seguito un nuovo afflusso di aria fredda. Il maltempo interesserà il Nordest dove, nella seconda parte della giornata, la quota neve calerà in modo sensibile, fino a raggiungere le pianure in serata su Venezie ed Emilia Romagna. Progressivamente, questo maltempo colpirà anche le regioni centro-meridionali, con quota neve in progressivo calo: in serata fino a 200-700 metri sull’Appennino centrale e sui monti della Sardegna, oltre i 1.000-1.200 metri sull’Appennino meridionale. La nuova ondata di freddo probabilmente caratterizzerà anche l’inizio della prossima settimana, ma rispetto all’ultimo episodio verrà avvertita maggiormente sulle regioni centro settentrionali.

Previsioni meteo per giovedì. Al mattino schiarite al Sud, sulle regioni del medio-basso Adriatico, in Sicilia e sulle Alpi; nubi in aumento sul resto del Paese, con piogge isolate su Liguria, alta Toscana Sardegna occidentale. Qualche fenomeno anche nell’interno del Lazio con neve fino a bassa quota. Nel corso della giornata addensamento della nuvolosità anche sulle Alpi con le prime nevicate sul settore alpino nord-occidentale di confine. Piogge isolate su Venezia Giulia, Liguria, alta Toscana, Lazio, Campania e ovest Sardegna; la sera nevicate per lo più deboli fino a fondovalle su Alpi e Prealpi, con neve o pioggia mista a neve possibile anche sulle pianure vicine dell’alto Piemonte, della Lombardia e delle Venezie: in queste zone non si esclude anche qualche episodio di pioggia ghiacciata. Piogge sparse lungo le coste dell’alto Adriatico e sulle regioni tirreniche, con quota neve nell’interno sull’Appennino in risalita oltre i 1000-1200 metri. Temperature in aumento, ma con valori non oltre i 2-4 gradi sulle pianure del Nord. Venti moderati occidentali sulla Sardegna, da deboli a moderati meridionali sulle regioni peninsulari. La nostra previsione per giovedì ha un Indice di Affidabilità media al Centronord (IdA tra 75 e 80) e alto al Sud (IdA 90).