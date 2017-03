Meteo. Tra giovedì e venerdì clima da primavera inoltrata

Previsioni meteo per giovedì. Cielo in prevalenza nuvoloso sulle zone di confine delle Alpi centro-orientali con qualche precipitazione, a carattere nevoso a quote oltre 1500 metri, in risalita nel pomeriggio fino a 1800 metri. Bel tempo nel resto d’Italia, con prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso. Temperature massime in leggero aumento: punte fino 18-19 gradi al Nord, sulle regioni tirreniche e sulle Isole. Venti ancora moderati settentrionali al Sud e attorno alle Isole. La nostra previsione per giovedì ha un Indice di Affidabilità alto (IdA pari a 90 in tutto il Paese).