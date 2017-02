Meteo, tornano nebbie e inquinamento. Zero termico fino a 3000 metri

In queste ore sul Mediterraneo centro-occidentale si sta rafforzando l’alta pressione: almeno fino alla giornata di giovedì l’Italia ne subirà le conseguenze, con tempo generalmente stabile, assenza di precipitazioni di rilievo e un graduale rialzo delle temperature, che si riporteranno al di sopra della norma soprattutto a partire da martedì e in montagna: intorno a metà settimana lo zero termico nelle Alpi si porterà mediamente sui 2500 metri e addirittura vicino ai 3000 metri nelle Alpi occidentali mentre, in diverse località del versante adriatico e delle due Isole maggiori, si potranno toccare e anche superare di poco i 20 gradi. In pianura, invece, torneranno protagoniste nebbie, nubi basse, e smog, i cui livelli di concentrazione nelle grandi città sono destinati nuovamente ad aumentare. Le condizioni atmosferiche appena descritte potrebbero cambiare nella parte finale della settimana con il passaggio di una perturbazione, ma in realtà si tratta di una tendenza molto incerta, da confermare o smentire nei prossimi aggiornamenti.”