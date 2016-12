18 dicembre 2014 Meteo, torna la stabilità: qualche pioggia residua al Sud e sulle Alpi di confine Alternanza tra sole e nuvole in gran parte del Paese, con presenza di nebbie sulle pianure di Nord e Centro. Il bel tempo ci accompagnerà fino a Natale Tweet google 0 Invia ad un amico

14:53 - L'Anticiclone delle Azzorre sospinge verso l'Italia una massa d'aria molto mite. Attenzione alla formazione delle nebbie che potranno risultare anche persistenti sulla Val Padana orientale. Domenica le temperature potranno subire un lieve calo, in particolare sulle Alpi, al Sud e lungo l'Adriatico. Nel corso della settimana di Natale l'alta pressione si rafforzerà di nuovo, portando tempo stabile e temperature sopra le medie.

Le previsioni per giovedì - Giornata tranquilla con una prevalenza di sole sulle Alpi orientali e nelle regioni centrali tirreniche. Alternanza tra sole e nuvole nel resto del paese ma con residui piovaschi soltanto nel Gargano, Salento, intorno allo Stretto di Messina e al mattino nel nord della Sicilia. Da segnalare deboli e isolate precipitazioni sulle zone alpine di confine centro-orientali nevose oltre i 2000 metri. Attenzione alle foschie e alle nebbie anche fitte in pianura al Nord e nelle valli del Centro, particolarmente persistenti in prossimità della Val Padana orientale e in formazione di nuovo tra la sera e la notte.



Temperature massime stabili o in lieve crescita, di nuovo al di sopra della norma, specialmente al Nord. Previsti nel pomeriggio 9°C a Torino e Piacenza, 10°C a Milano, Bologna e Verona, 13°C ad Ancona e Venezia,15°C a Firenze e Roma, 16°C a Bari, Napoli e Cagliari, 17°C a Catania e Palermo.



Le previsioni per venerdì - Venerdì situazione ancora più stabile, anche se cominceranno a farsi strada correnti più umide mediterranee che addosseranno nubi basse su Liguria, alta Toscana e Sardegna occidentale. Non si segnalano precipitazioni di rilievo, al più qualche pioviggine in Liguria. La massa d'aria presente sulla Penisola è piuttosto mite e favorisce così un rialzo termico soprattutto nelle zone montuose alpine e limitrofe. Valori massimi intorno ai 10°C al Nord, con punte anche di 18°c al Sud.



Le previsioni per sabato - A causa dell'insistenza di strati di nubi basse avremo cieli spesso nuvolosi nelle regioni tirreniche, Emilia Romagna, coste dell'alto Adriatico, Toscana, Lazio, Campania e nelle Isole maggiori (settori occidentali). Nel resto del Paese cielo sereno o poco nuvoloso: di notte e al mattino, formazione di nebbie sulla Pianura Padana, in parziale dissolvimento nel corso del giorno. Venti di Maestrale che soffierà da moderato a forte sui Canali delle Isole e intorno al mare di Sardegna.



Possibile una temporanea fase di venti di Foehn nella notte tra sabato e domenica nelle vallate alpine e nelle zone pedemontane del Nordovest. Temperature in ulteriore aumento nelle Alpi e nelle zone collinari del Nord, stazionarie altrove. Clima mite con valori oltre la norma, tra i 15 e i 20°C al Sud.



Le previsioni per domenica - Domenica si verificherà un veloce passaggio di un fronte freddo diretto sui Balcani che lambirà con la sua coda le regioni orientali dell'Italia con pochi effetti. Avremo della nuvolosità sulle regioni adriatiche, al Sud e in Sicilia, con la possibilità nella mattinata di qualche locale e debole pioggia in costa tra Abruzzo e Puglia. Per il resto cielo sereno o poco nuvoloso con qualche banco di nebbia in Val Padana. Soffieranno venti intensi di Maestrale in Sardegna e nel Canale di Sicilia, a tratti moderati da nord sul medio Adriatico. Qualche episodio di Foehn nelle vallate alpine e prealpine. Temperature in lieve diminuzione lungo l'Adriatico.



Verso il Natale - Questa fase anticiclonica ci accompagnerà fino al Natale: la prossima settimana sarà segnata da una netta stabilità atmosferica grazie alla presenza dell'Anticiclone delle Azzorre che vedrà anche un contributo sub-tropicale proprio nei giorni a ridosso delle festività natalizie. La massa d'aria presente sull'Italia sarà dunque molto mite e le temperature continueranno a rimanere sopra le medie di stagione.