Meteo, torna la pioggia al Nord e al Centro

11:57 - Dalla Spagna si è avvicinata una perturbazione che - affermano i meteorologi del Centro Epson Meteo- oggi riporterà dopo una lunga fase di tempo stabile, un po’ di piogge al Centronord, più probabili e diffuse nelle regioni settentrionali dove ci sarà anche il rischio di qualche temporale; le temperature inizieranno a calare. Sabato avremo altre piogge al Nord e sul medio Adriatico per un’altra perturbazione in arrivo dal Nord Europa, mentre in gran parte del Centrosud sarà una giornata per lo più soleggiata, tra l’altro accompagnata al Sud da temperature vicine ai 25 gradi e addirittura anche oltre in Calabria e Sicilia. Domenica deciso miglioramento al Nord ma con temperature in ulteriore calo che poi si propagherà anche alle regioni peninsulari, soprattutto quelle del versante adriatico dove si potrebbero perdere fino a 10 gradi.



In tutta Italia avremo una situazione tranquilla ma variabile tra momenti soleggiati e temporanei annuvolamenti.

Previsioni per sabato

Sabato inizio di giornata con piogge in Triveneto e Alto Adige. Rapido aumento dell’instabilità con rovesci e temporali localmente anche forti nel pomeriggio in gran parte del Nord e nelle Marche che insisteranno in serata al Nordovest, Emilia Romagna e sulle regioni centrali adriatiche con i rovesci più intensi in Piemonte. Nella notte l’arrivo di aria più fredda farà scendere la quota delle nevicate sulle Alpi centrali intorno 1500 metri. Giornata ancora soleggiata al Sud, nelle Isole ma con ampie schiarite su bassa Toscana e Lazio.



Temperature in calo al Nordest per effetto di venti di Bora e dalla serata venti in intensificazione in Pianura Padana e sul medio Adriatico.