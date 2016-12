30 settembre 2014 Meteo, torna il tempo instabile: nubi in aumento e rischio piogge a partire dal Nord Martedì ancora bel tempo, ma da mercoledì la Penisola sarà interessata da una perturbazione atlantica che porterà brutto tempo per tutta la settimana Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

13:30 - Martedì ci sarà ancora prevalenza di bel tempo grazie all'alta pressione che però, andrà gradualmente a indebolirsi. Sul Nord Italia quindi arriveranno le prime nubi per l'avvicinarsi di una perturbazione atlantica che porterà piogge sparse al Nord e in Toscana a partire dalla giornata di mercoledì. La parte più attiva durante la notte. Giovedì ancora un po' di piogge sulle regioni centrali e poi venerdì più che altro al Sud.

Le previsioni per martedì 30 settembre - Il mattino di martedì avremo cielo nuvoloso al Nordovest, con qualche piovasco sulle Alpi Occidentali. Sul resto d'Italia tempo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, mentre nel pomeriggio un cospicuo sistema nuvoloso coprirà il Nordovest causando piogge isolate su Valle d’Aosta e Piemonte. Alternanza tra sole e nuvole su Alpi Orientali, Emilia Occidentale, Alta Toscana e Isole. In serata piogge sparse, da deboli a moderate, su Valle d’Aosta, Piemonte, Alta Lombardia, Liguria e Toscana. Tra la sera e la notte è attesa infatti la parte più attiva della perturbazione, che porterà i fenomeni più intensi tra la Liguria e l’alta Toscana. Moderati venti di Scirocco in Sardegna.



Le previsioni per mercoledì 1 ottobre - Mercoledì ci saranno rovesci e temporali su Liguria centro-orientale fino al livornese. Piogge isolate in gran parte del Nordovest, ma anche in Emilia e Veneto. Nel pomeriggio si registrerà miglioramento al Nordovest, ma rimarrà la possibilità di qualche rovescio sul Levante ligure. Il maltempo comunque si concentrerà sulla Toscana, con piogge e rovesci piuttosto intensi soprattutto sulle zone costiere. Il tempo instabile si estenderà anche alle regioni centrali, fino alla Campania. Nel resto del Sud tempo bello con ancora ampie schiarite. Temperature massime in calo al Nord e Toscana, quasi invariate altrove.



Le previsioni per giovedì 2 ottobre - Giovedì il tempo migliorerà al Nord, anche se non mancheranno passaggi nuvolosi. In gran parte del Centro-Sud la perturbazione nr. 1 del mese di ottobre porterà ancora nuvolosità irregolare e possibili rovesci sparsi al mattino soprattutto al Centro (Lazio, Abruzzo, bassa Toscana, Appennino centrale) e nel corso del pomeriggio anche al Sud. Ci potrà essere il rischio di qualche forte temporale, anche a causa dei forti contrasti termici. Le temperature saranno in aumento al Nord, mentre in lieve calo al Centro-Sud.



Da venerdì sulle regioni centromeridionali prevarrà una certa instabilità con il rischio di numerosi temporali e un clima più autunnale. L'alta pressione poi tenderà successivamente a indebolirsi a causa dell'irruzione di una vasta saccatura che, nel corso della prossima settimana, si allungherà dall'Islanda verso l’Europa occidentale.