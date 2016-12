Meteo, torna il sole ma per poco: mercoledì si ripresenta la pioggia

11:38 - La perturbazione che ha portato il maltempo sull'Italia nella prima domenica di primavera si allontana verso la Grecia: il tempo migliora in quasi tutto il Centronord e nelle Isole, più nubi invece e qualche pioggia residua al Sud. La tregua nel maltempo però, secondo i meteorologi del Centro Epson Meteo, durerà poco: già martedì si avvicinerà un'altra perturbazione che riporterà piogge e temporali soprattutto tra mercoledì e giovedì.

Il tempo potrebbe restare instabile anche nella giornata di venerdì, e le temperature seguiranno l'avvicendarsi delle perturbazioni, con un deciso rialzo tra lunedì e martedì e un nuovo brusco calo mercoledì.



Le previsioni per lunedì - Ampi rasserenamenti al Nord, al Centro e nelle Isole alternati a qualche innocuo annuvolamento; più nuvoloso al Sud con qualche pioggia residua in Puglia, bassa Campania, Basilicata, Calabria. Temperature in generale rialzo, più evidente al Centronord, con valori più gradevoli anche al Nord; lieve calo invece nel nord della Sicilia e sulla bassa Calabria ionica per l'attenuazione dei venti di Scirocco. Previsti nel pomeriggio 14°C a Bari, Ancona e Lecce, 16°C a Torino, Bologna, Pisa, Crotone e Trapani, 17°C a Milano, Trento, Roma, Cagliari e Napoli, 18°C a Firenze, Catania e Sassari.



Le previsioni per martedì - In tutto il Paese cielo irregolarmente nuvoloso; non mancherà qualche schiarita ma sarà di breve durata e la nuvolosità tenderà a intensificarsi nella seconda parte della giornata. A inizio giornata dunque schiarite temporanee al Nordest, regioni adriatiche e Centro. Al mattino qualche pioggia nelle Isole (Sicilia e sud della Sardegna), zone dei laghi lombardi e cuneese, nel pomeriggio schiarite temporanee sulle pianure di Nordest, si intensificano le piogge in Sardegna e diventeranno più diffuse sulla Sicilia, fino al sud della Calabria. Aumenterà la nuvolosità al Nordovest, con le prime precipitazioni sulle zone di montagna del Piemonte e in Liguria.



Alla sera i venti di Scirocco si rafforzeranno su tutti i mari e in particolare intorno alla Sicilia, con piogge in intensificazione in Sicilia ed est Sardegna. Aumenterà la nuvolosità e inizierà a piovere al Nordovest, (Piemonte e Liguria) con neve a quote superiori a 1300 -1500 metri sulle Alpi. In serata qualche pioggia su Lazio e Campania e nella notte intensificazione dei fenomeni nel Lazio e al Sud con rovesci intensi sulle zone ioniche. Peggiora anche nel resto dell'Italia con piogge più intense sul Piemonte.



Le previsioni per mercoledì - Le piogge riguarderanno i tre quarti dell'Italia e sarà la giornata peggiore della settimana come diffusione del maltempo. La circolazione ciclonica che si formerà sul Paese si posizionerà sulle regioni centrali e darà il via a una fase di instabilità e maltempo che proseguirà anche nei giorni successivi. Avremo una nuvolosità estesa ovunque, più consistente nella prima parte della giornata. Piogge al mattino su quasi tutto il Centronord, Campania, Basilicata Puglia, alta Calabria e deboli piogge anche in Sardegna: le ultime zone raggiunte dalle perturbazione saranno quelle alpine, infatti il sistema perturbato si muoverà da sud verso nord.



Cesseranno le piogge all'estremo Sud già nella mattinata, si propagheranno al Nord a iniziare dai settori a sud del Po. Nella seconda parte del giorno le piogge si concentreranno sulle regioni settentrionali, su quelle centrali tirreniche, nel nord delle Marche e sulla Campania. Nel settore centrale tirrenico sono attesi anche rovesci o temporali. In Sardegna avremo invece qualche pioggia intermittente. Nel resto del Sud tempo più asciutto con anche qualche schiarita. Nella notte tendenza ad esaurimento dei fenomeni all'estremo Nordovest, sulla Toscana e sulla Sardegna, con le piogge che si concentreranno sulle regioni di Nordest e tra Lazio e Umbria. Nell'arco della giornata le piogge potranno risultare abbondanti al Nordest (soprattutto Veneto, Emilia Romagna e Friuli) e sul Lazio. Soffieranno venti forti o molto forti su tutti i mari: Scirocco su medio e basso Adriatico e Ionio, Bora sull'alto Adriatico, Libeccio sul basso Tirreno, Maestrale in Sardegna con raffiche anche di 70-80 km/h. Le temperature massime subiranno un calo al Nord e regioni centrali tirreniche.



Questo vortice di bassa pressione rimarrà attivo anche nei giorni successivi e determinerà una fase piuttosto instabile anche nelle giornate di giovedì e venerdì , in particolare al Centrosud e Isole. Si prospetta un temporaneo miglioramento nella giornata di sabato.