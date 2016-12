Meteo: torna il sole ed un clima primaverile da Nord a Sud

10:42 - Una vasta area di alta pressione che si protende dall’Africa verso l’Europa centrale sta proteggendo anche la nostra Penisola, interrompendo così gradualmente il flusso delle fredde correnti da nord-est che ha interessato le nostre regioni meridionali. Questo anticiclone assicurerà condizioni di tempo stabile e per lo più soleggiato su tutto il Paese. Anche il weekend vedrà condizioni di tempo buono, con qualche nube in transito in più ma con il rischio di isolati piovaschi solo sulle Alpi centrali sabato e su parte dell’Appennino domenica. Le temperature nei prossimi giorni subiranno un graduale rialzo fino a superare localmente i 20°C.

Giovedì al Centronord e sulla Sardegna tempo soleggiato per tutto il giorno. Specialmente al mattino ancora qualche annuvolamento su medio-basso Adriatico, Appennino meridionale, nord della Calabria e della Sicilia, senza fenomeni di rilievo. Nel pomeriggio ampie schiarite, salvo nuvolosità più insistente su bassa Calabria ed est Sicilia. Venti di Tramontana al Sud e sulla Sicilia, in attenuazione rispetto a mercoledì. Temperature in rialzo ovunque nei valori massimi, ma ancora inferiori alla norma al Sud. Da segnalare una forte escursione termica: a Firenze la minima di oggi è stata di 4°C (la media del periodo dovrebbe essere di 7°C) e nel pomeriggio raggiungeremo 21°C. A Milano passeremo dai 7°C dell’alba ai 21°C, a Brescia da 4°C a 20°C, a Udine da 1°C a 18°C.

Venerdì si conferma per tutto il Paese una fase di generale stabilità atmosferica, accompagnata da un rialzo delle temperature che si riporteranno su valori primaverili. Nel dettaglio sarà una giornata di tempo stabile con cielo sereno o poco nuvoloso in tutte le regioni. In serata una debole perturbazione che scorrerà sulla Francia farà aumentare gradualmente e irregolarmente la nuvolosità al Nord, senza causare però precipitazioni. Questo sistema nuvoloso vedrà la sua parte più attiva a nord delle Alpi e porterà solo un lievissimo disturbo sull’Italia in termini di passaggi nuvolosi.