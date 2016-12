Meteo, torna il maltempo: rischio forti temporali su regioni tirreniche

10:49 - Una perturbazione in arrivo dalla Spagna porterà un'ondata di maltempo all'inizio di questa settimana, con i massimi effetti nella giornata di martedì. Temperature sopra le medie: tra giovedì e sabato si potrebbero superare i 20°C al Centrosud. Da domenica probabile arrivo di un nucleo di aria fredda di origine nord-atlantica che causerà un nuovo calo termico e il ritorno della neve soprattutto sull'Appennino.

Le previsioni per lunedì - Dal mattino cielo nuvoloso o molto nuvoloso su tutte le regioni, con nubi più compatte al Nord e in Toscana dove. Nel corso del giornata e soprattutto dal pomeriggio, saranno più probabili deboli piogge o pioviggini. In Sardegna a tratti ampie schiarite. Nella notte tendenza al peggioramento con piogge diffuse al Nord e rovesci anche temporaleschi in arrivo su regioni tirreniche, settori ovest delle Isole e zone ioniche del Sud. Temperature senza grandi variazioni e ancora oltre la media al Centrosud e nelle Isole. Poca escursione Punte 16-18 gradi. Venti meridionali in intensificazione, moderati Ligure, Tirreno e Sicilia.



Tra la sera e la notte attenzione al rischio di forti piogge e rovesci sulla Liguria centro-orientale e sulla Toscana, dove saranno possibili temporali sulle zone costiere. Le acque superficiali del Tirreno sono ancora piuttosto calde e favoriscono così l'instabilità.



Le previsioni per martedì - Il vortice depressionario in arrivo dalla Spagna si avvicinerà al nostro Paese. Sarà la giornata peggiore della settimana in termini di diffusione delle piogge. Al Nord piogge inizialmente diffuse ma con progressivo miglioramento nel pomeriggio al Nordovest e in serata anche sul Triveneto. Le schiarite al Nordovest tra la sera e la notte potrebbero favorire la formazione di qualche nebbia. Il rischio di pioggia rimarrà alto in Emilia Romagna anche tra sera e notte.



Al Centrosud tempo instabile con fenomeni irregolari ma possibili su tutte le regioni con il rischio di rovesci o temporali localmente forti su settore tirrenico, soprattutto su Lazio, Campania, nordovest della Calabria e sul settore ionico. Nelle altre zone fenomeni meno importanti e più localizzati. La piogge più insistenti saranno possibili su basso Lazio, Campania, nordovest della Calabria e Marche. Giornata ventosa in Liguria, Tirreno e Sud ed Isole, venti meridionali anche forti sullo Ionio e in Puglia. Temperature minime in lieve aumento, massime in calo su settore tirrenico e Isole.



Le previsioni per mercoledì - Mercoledì la perturbazione si sposterà verso sud. Avremo dunque un temporaneo miglioramento al Nord, con qualche pioggia al mattino su Marche, basso Tirreno, salernitano e Calabria, qualche rovescio anche sulla Sicilia occidentale. Nel pomeriggio rischio di deboli piogge anche su Abruzzo, Molise e Puglia. Aumenta la nuvolosità al Nord per l'arrivo di un fronte caldo che porterà qualche pioggia essenzialmente in Valle D'Aosta con quota neve a 1500 metri. Pioggia nel sudovest della Sardegna. Venti deboli al Nord, moderati altrove.



L'Anticiclone delle Azzorre si espanderà verso l'Italia nei giorni successivi: giovedì e venerdì saranno dunque giornate con tempo stabile e piogge di scarso rilievo. Le temperature massime saranno in aumento e, fino a sabato, si attesteranno al di sopra delle medie in tutto il Paese, con picchi oltre 20°C sulla Sardegna orientale, sul medio e basso Adriatico e nelle zone ioniche.



Da domenica 21 dicembre sembra sempre più probabile l'arrivo di una massa d'aria fredda di origine nord-atlantica che porterà un crollo termico in tutto il Paese, con i cali più sensibili lungo il versante adriatico. Tornerà la neve a quote basse soprattutto sull'Appennino.