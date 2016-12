Meteo, torna il maltempo: nubi e piogge su Nordovest e Sardegna

11:37 - A partire da mercoledì una nuova perturbazione investirà direttamente il Paese e porterà piogge sparse, per lo più da deboli a moderate, al Nordovest, regioni tirreniche e Isole. Venerdì la situazione andrà gradualmente migliorando. Sabato la giornata migliore, ma già domenica è probabile un nuovo peggioramento. Temperature in generale al di sopra della norma, con valori anche di 25-26 gradi al Sud tra sabato e domenica.

Le previsioni per martedì - Al mattino prevalenza di tempo bello su Nordest e regioni del basso versante tirrenico, nuvole sul resto d'Italia. Qualche debole pioggia su Liguria, Piemonte, Alpi Lombarde, Alta Toscana e Sardegna. Possibili temporali nel Ponente ligure. Nel pomeriggio nubi in aumento anche sulle Alpi Orientali: piogge sparse di moderata intensità sulla Sardegna, solo isolati piovaschi invece su Liguria, Piemonte, Lombardia ed Emilia. In serata piogge su Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto e Sardegna. Nella notte qualche pioggia anche in Sicilia orientale. Venti in prevalenza di debole intensità.



Temperature massime stazionarie o in leggero calo al Nordovest e Isole, comunque ancora in generale al di sopra delle medie stagionali. Le temperature minime la notte prossima aumenteranno leggermente al Centro. Previsti nel pomeriggio 12°C ad Aosta, Milano, Torino e Ancona. 13°C a Verona e Bologna, 17°C a Firenze, Brindisi e Crotone, 18°C a Roma, 19°C a Catania e Olbia, 21°C a Palermo, Sassari e Alghero.



Le previsioni per mercoledì - Mercoledì molte nuvole, con poche aperture tra Abruzzo e Molise e parte del sud Peninsulare. Piogge irregolari e non diffuse al mattino su Piemonte, Liguria, Emilia occidentale, coste tirreniche della Toscana e del Lazio, nord della Sardegna e sud della Sicilia. Nel pomeriggio qualche pioggia in più anche nella Lombardia occidentale e nelle zone interne del Centro, con qualche rovescio sulle coste tirreniche. Deboli piogge anche in Campania e sud della Calabria. Tra sera e notte precipitazioni in estensione fino al versante adriatico della penisola, con un aumento dell'instabilità nella notte nell'alto Ionio (rischio di temporali su Salento, tarantino e crotonese). Quota neve sulle Alpi piemontesi dai 1500-1600 metri. Massime in calo di un paio di gradi in gran parte del Nord, Toscana Lazio e Isole. Venti moderati in Liguria e alto Tirreno.



La tendenza per il resto della settimana - Giovedì sarà una giornata caratterizzata da nubi in tutta Italia con temperature sempre molto miti per la stagione a causa dell’insistenza dei venti meridionali. Deboli piogge possibili soprattutto al mattino su regioni tirreniche e Nordovest. Verso sera schiarite al Sud e sulla Sicilia, mentre le piogge continueranno a cadere in modo in prevalenza debole su Piemonte e Liguria.



Venerdì giornata con ampie schiarite su molte zone del Centrosud e nelle Isole, qualche rovescio isolato al Sud e sulle zone ioniche. Piogge su ovest Lombardia, Piemonte e Liguria, qualche pioggia isolata anche su estremo Nordest.



Nell'ultima parte della settimana, tra venerdì e sabato, si intensificheranno i venti di Scirocco, con raffiche fino a 50-60 km/h intorno alle Isole. Sabato la giornata migliore, tra sole e nuvole e con poche piogge concentrate più che altro al Nordovest, ma già domenica è probabile un nuovo peggioramento per colpa di un’altra perturbazione proveniente dalla Spagna.



Le temperature per tutta la settimana rimarranno in generale al di sopra della norma, e addirittura al Sud tra sabato e domenica avranno un sapore praticamente primaverile, con valori anche di 25-26 gradi: il mese di novembre si chiuderà perciò senza alcun vero assaggio di freddo invernale.