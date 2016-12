Meteo, torna il maltempo al Nord

12:04 - Al Nord maltempo con piogge diffuse e anche intense specie in Liguria, con abbondanti nevicate sulle Alpi. Tra venerdì e sabato gli accumuli di neve fresca potranno superare i 50 centimetri su Alpi e Prealpi centro-orientali. Sabato pioverà anche in Umbria, Toscana e Lazio, mentre domenica la pioggia si sposterà al Sud e in Sicilia. Tra domenica e lunedì l'aria più fredda riporterà un clima invernale in tutta l'Italia.

Le previsioni per venerdì - Dal mattino cielo molto nuvoloso o coperto con precipitazioni su regioni di Nordovest, Emilia occidentale, alta Toscana e Triveneto. Fenomeni in intensificazione su Liguria, fascia alpina e prealpina centrale e orientale. Sui rilievi nevicate abbondanti oltre 900-1300 metri. Nel resto del Centro, su Campania e Isole nuvolosità variabile, ma senza rovesci. Altrove cielo sereno o poco nuvoloso. Venti di Scirocco, da moderati a forti su tutti i mari. Temperature: massime in lieve aumento su Emilia Romagna e Centro-Sud, ancora molto miti e oltre la norma.



Le previsioni per sabato - Al mattino resistono le schiarite su medio adriatico, Sud e Sicilia. Nuvole compatte nel resto d'Italia con fenomeni tra estremo nord del Piemonte, Lombardia, Triveneto ed Emilia. Fenomeni piuttosto intensi su Alpi centro-orientali, Veneto e Friuli con quota neve tra i 1200 e i 1300 metri. Piogge moderate tra Levante ligure e Toscana, qualche rovescio anche nel nord della Sardegna e prime piogge su Umbria e Lazio. Nel pomeriggio insiste il maltempo al Nordest con fenomeni intensi sul Friuli. Instabilità nel settore centrale tirrenico con locali piogge e qualche rovescio tra media e bassa Toscana, Umbria e Lazio. Episodi di instabilità anche al Nordovest con qualche fenomeno a carattere di rovescio in Lombardia e Piemonte. La quota neve si abbasserà notevolmente fino ai 500-800 metri. Venti moderati ovunque, fino a forti di Libeccio sul Ligure e da ovest-nordovest sulla Sardegna. Temperature minime in rialzo al Nordest e Centro-Sud con la totale assenza di gelate all'alba. Massime in calo su Alpi e Sardegna, nel resto del Centro-Nord quasi stazionarie.



Le previsioni per domenica - Al Nord e sulla Toscana tempo in miglioramento, sin dal mattino. Nel resto del Centro, al Sud e sulle Isole nuvolosità variabile. Nella mattinata qualche goccia di pioggia tra Lazio e Abruzzo, ma anche tra bassa Campania e settori ionici di Puglia e Calabria. Tra pomeriggio e sera tendenza a nuove precipitazioni, deboli e sparse, su gran parte del Sud e nel nord della Sicilia in risalita verso Lazio, Abruzzo e Molise e nella notte anche verso le Marche e l'Umbria. A fine giornata nuvolosità in aumento al Nordovest senza fenomeni. Scirocco moderato o forte al Sud e sulla Sicilia, altrove ingenerale attenuazione. Temperature minime e massime in calo al Centro-Nord e Sardegna, stazionarie invece al Sud.



Niente gelo in arrivo, solo clima più invernale - Prima dell'arrivo della massa di aria fredda, a causa del richiamo dei venti di Scirocco, tra oggi e domani al Sud addirittura i valori saranno in aumento, con picchi vicini ai 20°C in Sicilia. Tra domenica e l'inizio della prossima settimana si verificherà dunque un calo termico per l'arrivo di questa massa d'aria piuttosto fredda. Si tratta di aria di origine artica marittima (meno fredda cioè di quella artica continentale), ma farà un "giro" più largo prima di arrivare sull'Italia e riuscirà così a stemperarsi sul Mediterraneo. Non arriverà dunque un'ondata di gelo e nemmeno un freddo particolarmente intenso. Si tratterà di un calo termico avvertibile soprattutto al Centro-Nord e sarà poco sensibile invece al Sud. Le temperature torneranno su valori tipici del mese di gennaio e la zona più fredda sarà il Nordovest, dove lunedì avremo valori massimi compresi tra 3 e 8°C.



La tendenza per la prossima settimana - Lunedì le precipitazioni dovrebbero ancora interessare a carattere sparso il Sud peninsulare e marginalmente il Centro. Al Nord nuvolosità variabile con zone di sereno più ampie soprattutto nel Triveneto. Un peggioramento del tempo è probabile tra mercoledì e giovedì. Il clima sarà di stampo più invernale con possibili nevicate a quote collinari all'estremo Nord-Ovest.