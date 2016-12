Meteo, torna il maltempo al Nord Nevicate sulle Alpi occidentali

10:53 - L’intensa perturbazione giunta nelle ultime ore sulle regioni più occidentali darà luogo ad una fase di maltempo che - afferma il meteorologo Giovanni Dipierro - durerà fino a martedì, portando piogge abbondanti al Nordovest e rischio di forti rovesci o temporali su Liguria, medio Tirreno e Sardegna orientale. Nevicherà sulle Alpi, con nevicate intense sulle Alpi piemontesi, dove gli accumuli di neve fresca entro martedì potranno superare il metro.

I forti venti di Scirocco che accompagnano la perturbazione forniranno l’umidità per le abbondanti precipitazioni e daranno luogo anche a picchi massimi intorno i 20 gradi sulla Sicilia tirrenica.



Previsioni di oggi - Al mattino neve sulle Alpi occidentali, piogge in Piemonte, ponente ligure, regioni centrali tirreniche e nord della Sardegna; temporali anche forti in Liguria. Ancora parziali rasserenamenti al Nordest, sui versanti adriatici e al Sud.



Nel pomeriggio pioverà anche nel resto del Centro, in Emilia Romagna, Lombardia e alta Campania. Nevicate sulle Alpi centro-occidentali, intense e fino a 600-800 metri in Piemonte e Appennino Ligure. In serata maltempo al Centronord, con rischio di forti rovesci o temporali in Liguria e Toscana.



Giornata ventosa ovunque, con venti molto intensi su mar Ligure e alto Tirreno.



Temperature in calo al Nord dove sarà una giornata fredda soprattutto in Piemonte; massime fino a 18-20 gradi invece in Sicilia. Tra le città con temperature più contenute Cuneo dove sono previsti 5 gradi, Aosta con 7 gradi, Torino e Campobasso con 8 gradi. A seguire Imperia, Piacenza, L’Aquila con 10 gradi, Novara, Rimini, Ancona, Perugia, Rieti con 11 gradi, Bergamo, Brescia, Milano, Bologna, Trento, Grosseto, Pescara, Pisa, Roma, Viterbo, Potenza, Sassari, 13 gradi per Genova, Venezia, Verona, Firenze, Alghero, 14 gradi per Treviso, Trieste, Udine, Bari, Catanzaro, Crotone, Napoli, 15 gradi per Bolzano, Brindisi, Lecce, Taranto, Cagliari, 16 gradi per Reggio Calabria, Catania, Messina, Olbia, 17 gradi per Lamezia, 18 gradi per Palermo e Trapani.



Criticità: le precipitazioni saranno particolarmente intense e abbondanti su Piemonte occidentale e meridionale, Liguria centro-occidentale; anche temporalesche sulla Liguria di ponente. Possibili rovesci intensi nel settore tirrenico tra bassa Toscana e centro-nord del Lazio. Nevicate abbondanti in Piemonte, sulle zone collinari e montuose (a 1000 metri potrà accumularsi più di mezzo metro di neve in 24 ore).



INIZIO DI SETTIMANA ANCORA PERTURBATO IN GRAN PARTE DELL’ITALIA

La perturbazione giunta domenica condizionerà il tempo anche dell’inizio della nuova settimana. Lunedì al mattino piogge anche intense su Veneto, Toscana e Sardegna con possibili rovesci o temporali sulle coste toscane ed est dell’Isola; fenomeni più deboli nel resto del Nord e tra nord delle Marche, Umbria e alto Lazio. Limite della neve al Nord dai 600-800 metri delle Alpi occidentali ai 900-1100 metri del settore orientale. Nella seconda parte della giornata tempo ancora molto instabile su est della Sardegna e intorno al Ligure, fenomeni in attenuazione o esaurimento nel resto del Centro, in serata anche sull’alto Adriatico. Fenomeni invece in progressiva intensificazione al Nordovest con piogge da moderate a forti e abbondanti nevicate sulle Alpi occidentali.



Sul resto del Centrosud nubi irregolari e variabili per l’intera giornata con qualche pioggia principalmente tra pomeriggio e sera su Calabria e Sicilia, specie nel sud delle due regioni. Insisteranno venti da est-sudest da moderati a localmente forti su Ligure, Adriatico e Centrosud con temperature quasi ovunque in aumento. Le massime infatti saranno in calo solo su Piemonte, Lombardia, Triveneto e Sardegna orientale. Martedì gli effetti finali della perturbazione interesseranno ancora il Nordovest, qui con fenomeni ancora moderati al mattino, e il settore tirrenico, Calabria, Sicilia e nord-est della Sardegna con piogge irregolari; la quota delle nevicate si alzerà gradualmente fino 900-1100 metri e un po’ di sole tornerà al Nordest. Venti in attenuazione ma ancora moderati sui mari di ponente.



Massime in rialzo al Nord e in Toscana, in lieve calo sul basso Tirreno. Da mercoledì si profila un miglioramento più significativo e diffuso; già mercoledì prevarrà il sole su gran parte del Nord e della Penisola, un po’ di nuvole potranno insistere ancora in Calabria e nelle Isole, specie nei settori orientali dove non si esclude qualche residuo piovasco. Tra mercoledì e giovedì temperature in rialzo.