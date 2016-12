Meteo, torna il caldo africano Per il nord qualche ora di respiro

Le previsioni per domenica - Giornata tra sole e nuvole su Alpi, versante adriatico della Penisola e nelle zone interne del Centrosud, con isolati e improvvisi temporali sulle zone appenniniche di Marche, Abruzzo, Molise e Puglia con possibili locali sconfinamenti lungo le coste. Tra sera e notte qualche rovescio possibile sulle Alpi.



Netto calo delle temperature in 72 ore - Oggi le temperature massime saranno in diminuzione al Nord e nelle regioni del medio adriatico, in aumento in Toscana e Calabria. Milano ad esempio passerà dai 36°C di giovedì ai 30°C di oggi, Bologna da 37°C a 30°C, Verona da 36°C a 30°C e Udine da 38°C a 27°C. Tra le città più calde oggi Taranto, Reggio Calabria, Crotone con 34°C, Olbia, Messina, Catania, Bari,Grosseto, Firenze con 33°C. Venti moderati da nord-est a inizio giornata sull'alto Adriatico; moderati di Maestrale sulla Sardegna.



La prossima settimana torna l'alta pressione nord africana - L'inizio della prossima settimana sarà caratterizzato da tempo più stabile e soleggiato soprattutto al Centrosud. Il caldo sarà asfissiante nelle regioni meridionali con picchi di temperatura che nel corso della settimana potrebbero superare localmente la soglia dei 40°C. Intanto lunedì prevalenza di bel tempo ma con più annuvolamenti al Nordest e sull'alta Toscana dove saranno possibili sporadici acquazzoni. Le temperature saranno in rialzo al Centronord ma i picchi massimi di 35 gradi si toccheranno al Sud. Venti di Libeccio su alto Tirreno e Mar Ligure. Martedì giornata di tempo per lo più stabile; qualche annuvolamento soprattutto al mattino sul versante tirrenico e in giornata sul settore di Nordest, in generale senza precipitazioni, se non per qualche isolato piovasco sulle Alpi centro-orientali e in Friuli Venezia Giulia. Le temperature tenderanno ad aumentare soprattutto sulle regioni centro-meridionali, mentre il Nord rimarrà ai margini della rimonta anticiclonica con un clima un po' meno caldo rispetto alla settimana appena trascorsa, anche se i valori delle temperature massime torneranno ad essere ovunque sopra le medie stagionali.