Meteo, terza perturbazione da stasera sull'Italia

6 marzo 2017 12:10 Meteo, terza perturbazione da stasera sullʼItalia La fase più intensa nella giornata di martedì quando un vortice depressionario scivolerà lungo la nostra Penisola

Un nuovo peggioramento è in arrivo con piogge dal pomeriggio inizialmente sulle regioni centrali e in Sardegna, poi qualche pioggia anche al Nord, entro sera in gran parte dell’Italia con anche dei temporali sulle zone tirreniche e un significativo rinforzo dei venti. Questa nuova perturbazione, la terza in 3 giorni, favorirà la formazione di un vortice ciclonico che martedì scivolerà lungo la nostra Penisola per poi insistere mercoledì sullo Ionio. Tra lunedì sera e martedì sono previsti rovesci e temporali anche di forte intensità al Centro-sud con il ritorno di nevicate anche significative sui rilievi del Centro. Da giovedì invece l’alta pressione tornerà a estendersi sull'Italia garantendo un sensibile miglioramento del tempo anche al Sud e temperature da primavera inoltrata con picchi anche vicini ai 20°C al Nord e regioni tirreniche.

Previsioni meteo per lunedì. Nel corso del pomeriggio nuvole in aumento quasi ovunque con deboli nevicate sulle Alpi centro-occidentali oltre 1200-1400 metri. Piogge sparse al Centro, in Campania e Sardegna poi in serata ulteriore peggioramento con piogge in gran parte del Nord, tranne Piemonte e Liguria, con quota neve in calo sulle Alpi. Rovesci e temporali in gran parte del Centro-sud meno probabili in Puglia, ma con fenomeni di forte intensità nei settori tirrenici. Da stanotte torna la neve sull'Appennino marchigiano e abruzzese oltre 1300 metri di quota. Venti in deciso rinforzo in prevalenza occidentali, dalla tarda serata forte Maestrale in Sardegna. Temperature in temporaneo rialzo nelle regioni centrali.